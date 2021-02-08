ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сколько стоили легендарные телефоны? Тест

08.02.2021 08:25 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Сейчас почти все телефоны визуально не различаются между собой. Спереди — экран во всю фронтальную панель, сзади — блок с камерами. Но так было не всегда. В начале 2000-х мобильники зачастую выглядели по-разному, да и стоили немало. Те, кто помнит ценность условных ста долларов почти четверть века назад, с нами наверняка согласятся — тогда это были «совсем другие деньги». Проверьте себя и постарайтесь угадать, сколько пришлось бы выложить 20 лет назад за легендарные сотовые телефоны. Уверены, что хотя бы один из таких был либо у вас, либо у родственников или друзей.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Постарайтесь угадать, сколько пришлось бы выложить 20 лет назад за легендарные сотовые телефоны.
 
Новости дня
Новости разные
 
Морозов ниже -20, похоже, не будет. Но до весны далеко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by