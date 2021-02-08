Сколько стоили легендарные телефоны? Тест

Источник материала: Tut.by

Сейчас почти все телефоны визуально не различаются между собой. Спереди — экран во всю фронтальную панель, сзади — блок с камерами. Но так было не всегда. В начале 2000-х мобильники зачастую выглядели по-разному, да и стоили немало. Те, кто помнит ценность условных ста долларов почти четверть века назад, с нами наверняка согласятся — тогда это были «совсем другие деньги». Проверьте себя и постарайтесь угадать, сколько пришлось бы выложить 20 лет назад за легендарные сотовые телефоны. Уверены, что хотя бы один из таких был либо у вас, либо у родственников или друзей.