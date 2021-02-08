55-летняя супермодель снялась обнаженной. Реакция мужчин ее возмутила и заставила высказаться откровенно

Источник материала: Tut.by

55-летняя американская супермодель Паулина Поризкова поделилась в своем Instagram откровенным кадром. Женщина запечатлена абсолютно обнаженной и, стоит сказать, находится в великолепной форме. Под фотографией она рассуждает о том, что ее обнаженное тело воспринималось великолепно в 20, а в 50 ее начинают за это стыдить.

Поризкова написала: «Мои сегодняшние мысли навеяны шумихой, поднявшейся вокруг откровенной фотографии Элизабет Херли. И вот что я хочу сказать. Когда мне было 20 или 30 лет, чем меньше на мне было одежды — тем популярнее и заметнее я была. А в 50 меня за это осуждают, говоря: „Прикройся, бабуля. Ты жаждешь внимания, ты жалкая“.

Почему сексуальность и нагота допустимы лишь для юных девушек и так отчаянно отрицаются для зрелых женщин? Из-за мужчин. Мужчин, которые биологически запрограммированы на размножение и оценивают женщин исключительно как самок (…) Что это говорит о таких женщинах, как я, которые оценивают себя мужскими глазами? Это небезопасно. Это разрушает вашу личность.

Но знаете, что по-настоящему выглядит жалко? Позволять другим влиять на вас и ваш выбор быть сексуальной, быть любимой в любом возрасте».

Паулина — супермодель и актриса родом из Чехии. В 80-е она стала первой моделью из Восточной Европы, появившейся на обложке журнала Sports Illustrated. После рождения первого сына ей пришлось оставить карьеру модели и стать актрисой. Поризкова снималась у многих знаменитых режиссеров, ее партнерами были Джонни Депп, Микки Рурк и Рутгер Хауэр.

Эмоциональное заявление Поризковой было вызвано бурным обсуждением еще одного откровенного снимка — актрисы Элизабет Херли, которая, судя по ее Instagram, очень любит и свое тело, и откровенные съемки. Херли разрабатывает дизайн бикини своего собственного бренда и не упускает возможности продемонстрировать продукцию на себе.

Недавно она выложило фото, на котором из одежды на актрисе лишь нижнее белье и полураспахнутая шуба, подписав его «Как я могу устоять». Пользователи в комментариях высказали очень много разнообразных мнений насчет этого кадра.

Херли также часто сталкивается с хейтом по поводу демонстрации своего тела. Ей, как и Поризковой, 55 лет, и она также не стесняется демонстрировать, что и в зрелом возрасте женщина остается сексуальной и привлекательной.