Сястра Калесьнікавай атрымала за яе ў Штутгарце нямецкую прэмію ў галіне правоў чалавека

Источник материала: Свабода

Тацяна Хоміч, сястра Марыі Калесьнікавай, якая знаходзіцца ў зьняволеньні, атрымала за яе ў Штутгарце прэмію нямецкага фонду Герхарта і Рэнатэ Баум у галіне правоў чалавека, перадае БелаПАН .

Цырымонія прайшла 7 лютага ў межах музычнага фэстывалю Eclat. Прэмія склала 10 тысяч эўра.

"; //parse XFBML, because it is not nativelly working onload if (!fbParse()) { var c = 0, FBParseTimer = window.setInterval(function () { c++; if (fbParse()) clearInterval(FBParseTimer); if (c === 20) { //5s max thisSnippet.innerHTML = "Facebook API failed to initialize."; clearInterval(FBParseTimer); } }, 250); } } }; thisSnippet.className = "facebookSnippetProcessed"; if (d.readyState === "uninitialized" || d.readyState === "loading") window.addEventListener("load", render); else //liveblog, ajax render(); })(document);