Жизнь, забвение, гибель и возрождение. Приключения одного Citroen CX в Беларуси

Источник материала: Onliner Порой в жизни человека за пару лет происходит меньше событий, чем в судьбе этого янгтаймера Citroen CX 1978 г. в. Машина, которую язык не поворачивается назвать развалюхой, прибыла в Минск давно в довольно неплохом состоянии, а в 2015 году была выставлена на аукцион. Сейчас же на нее невозможно смотреть без слез. Неизвестные вандалы, по сути, превратили раритет в автохлам. В момент, когда на машине уже готовы были поставить крест, на нее обратил внимание мастер. Руководитель СТО Дмитрий поставил себе и своей команде амбициозную задачу — обновленный CX должен выехать из гаража к концу весны. И обязательно во всей красе.

Эффектное появление

Вернемся в 2015 год. Сотрудники интернет-аукциона зовут в гости корреспондента Onliner. У них событие — прибыл на продажу необычный автомобиль: Citroen CX 2400 в топовой комплектации Pallas 1978 г. в. К тому моменту машина уже немало времени пробыла в стране. Первый белорусский владелец — директор одного из молодечненских предприятий. Второй хозяин автомобиля холил и лелеял его: CX простоял в гараже 16 лет. Выезжал, может, пару раз, а может, и нет. Но мужчина умер, и Citroen перешел по наследству его супруге. Она решила продать машину.





На аукционе стартовой ценой была сумма в 10 миллионов неденоминированных рублей (1000 «современных»). В Европе, где таких автомобилей гораздо больше, аналогичные модели стоили 5—7 тысяч евро.





«Первое, на что обращаешь внимание, — необычный кузов, — так описывали мы эту модель после первого знакомства. — Кажется, придумать эти линии, форму, дизайн можно было только под неким допингом. В автомобильной индустрии 1970-х французы были в некотором смысле законодателями мод. В техпаспорте автомобиль классифицирован как седан, хотя по-современному его можно назвать лифтбэком. Изгиб крышки багажника — это такая изысканная, очень по-французски сделанная деталь, на которой не может не задержаться взгляд. Похожая фамильная черта Citroen — на „козырьке“ капота».









Сквозной коррозии не было. Судя по показаниям толщиномера, перекрашивали машину всего один раз. Автомобиль заводился, но бензин из бака не поступал в 2,4-литровый 116-сильный мотор — возможно, был неисправен насос. Также требовала ремонта гидропневмоподвеска. В салоне же было уютно, но грязновато. Односпицевый руль, уникальная «приборка», кварцевые часы и механические тахометр со спидометром — где еще такое встретишь?









В том же 2015 году машину купили на аукционе — специально под восстановление. Так Citroen оказался у Сергея, ценителя французских янгтаймеров.





Новая жизнь и забвение

Сергей сразу после покупки дал автомобилю название — «Аврора». А после связался с предыдущими владельцами, стал сгребать детали по гаражам-подвалам. Безусловно, столкнулся с проблемами восстановления: многих деталей не найти, а цены на некоторые элементы под заказ просто зашкаливали.





С самого начала у Сергея была тактика, и он намерен был ее придерживаться: установить бензобак, передние сферы, тормозные поршни, собрать передний правый суппорт, переставить колодки и механизм ручника, вернуть к жизни систему охлаждения, собрать и установить натяжитель ремня помпы любительской конструкции, промыть гидросистему и залить LHM, обработать днище изоляцией, собрать и установить сиденья, в конце концов запустить двигатель... Одним словом, уйма работы.











Тем не менее Сергею удалось достичь результата: через год после покупки он уже ездил на янгтаймере и даже попытался зарегистрироваться в качестве участника на фест «Ретро Минск — 2017»... Но потом отозвал заявку — не успевал. Все чаще мужчину стали посещать тревожные мысли: осилит ли он столь непростой проект с учетом занятости на основной работе, отнюдь не фонтанирующего бюджета и параллельного труда над Citroen BX (1990 г. в.)? «Может, другому дано вернуть его к полноценной жизни?» — думал Сергей.













В какой-то момент молодой человек принял решение, которое впоследствии привело к трагедии для машины. Конечно, предугадать развитие событий в то время было невозможно. Из-за непростой экономической ситуации Сергей отказался от аренды гаража и перевез «Аврору» на крытый паркинг: «проветриваемый, но не открытый всем ветрам; цивильный, но без толп». Сам факт того, что место оказалось нелюдным, сыграло злую шутку. В прошлом году раритетный автомобиль обнаружили в таком виде:





Что же случилось? Почти все элементы кузова — в том числе крыша — оказались помяты, некоторые стекла выбиты, в салоне обосновались бардак и хаос, отдельные детали приборной панели кто-то вырвал «с мясом», под капотом не осталось ни одного закрепленного патрубка. Многое стало понятно, когда внутри машины обнаружили сотни окурков и десятки пустых бутылок от алкоголя — потом реставраторы выгребли два мешка мусора. Очевидно, какая-то группа не очень умных ребят обустроила в Citroen свою берлогу: с распитием спиртного, танцами на капоте и крыше. Короче говоря, поработали вандалы.









Шанс на восстание из пепла

После такого удара Сергей окончательно решил, что не справится, и передал проект. Новым пристанищем кочующего «француза» стала СТО Дмитрия. Именно здесь мы и встретили CX. «Для меня это вызов самому себе — за короткий срок справиться со столь редкой и тяжелой клинической картиной, — говорит мужчина. — На все про все у нас с командой — четыре месяца, чтобы летом он своим ходом уже катался по Минску. Для начала поставим на ноги: будет четко работать двигатель, восстановим единую систему гидравлики, полностью перешьем салон, отремонтируем приборную панель, вернем в прежний вид колеса, отреставрируем кузов, наконец перекрасим — будет красным. Нужно вложить минимум пять тысяч. Хочу показать, что это можно сделать».































Дмитрий уже успел купить «донора» — такую же модель, но много лет стоявшую без двигателя, коробки передач и гидравлики. Из нее можно будет переставить дверь, стекла, капот, одну стойку, панель приборов, заднюю балку, передний подрамник, кресла. С сиденьями, конечно, может возникнуть проблема: хорошая ткань, которая использовалась в качестве обшивки в этих Citroen, стоит около тысячи евро за рулон. Будут искать более бюджетную альтернативу. Примечательно, что Дмитрий аккумулировал вокруг проекта немало мастеров (моторист, электрик, спец по салону), готовых работать бесплатно — ради интереса, презентации своих возможностей и, собственно, дальнейшей жизни этой многострадальной машины.













Citroen CX — очень редкий автомобиль. Многие запчасти для него перестали выпускать, а бэушные почти исчезли даже в Европе. Поэтому Дмитрий попросил нас обратиться к читателям: «Нужны как минимум передняя дверь, переднее крыло, оба бампера, салонная люстра, потолок. Если у кого-то есть запчасти на эту машину, ищите публикации в Instagram по хештегу #схживи или пишите напрямую @avtomalar.by. Если же хотите помочь в восстановлении — по гидравлической части подвески, по настройке карбюратора, — тоже смело стучитесь».













Читайте также: