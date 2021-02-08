Лукашенко требует найти деньги для экономики. Выдержит ли давление Нацбанк?

Январское поручение Александра Лукашенко изыскать деньги для развития экономики породило дискуссию в госаппарате. Как выясняется, ключевая проблема Беларуси не в количестве денег, а совсем в другом.





Почему кредиты не ведут к росту экономики

Заявление «изыскивать возможность кредитования реального сектора экономики» из уст первого лица, прозвучавшее в середине января, не могло быть проигнорировано ни правительством, ни Администрацией президента, ни Нацбанком.

Естественным образом это заявление породило дискуссию и много вопросом в госаппарате. Где изыскать деньги? В каком объеме нужно вливать их в экономику? Достаточно ли тех ресурсов, которыми сейчас располагают банки?

Для финансирования экономики коммерческие банки могут опираться на внешние (средства нерезидентов) и внутренние источники (в частности, депозиты).

Что касается средств нерезидентов, то их значимого притока в прошлом году не произошло. По состоянию на 1 января 2021 года объем средств нерезидентов в белорусских банках составил 5 млрд 151,3 млн долларов и увеличился за прошлый год всего на 133,2 млн долларов или на 2,7%. А после возникновения политического кризиса готовность нерезидентов кредитовать белорусскую экономику снизилась. Европейские финансовые институты (ЕБРР и ЕИБ) уже приняли решение прекратить финансирование в Беларуси проектов с госкапиталом.

Даже банки с российским капиталом уменьшили свой интерес к бизнесу на территории Беларуси. В частности, глава крупнейшего российского банка — «Сбербанка» — Герман Греф недавно выражал сомнения по поводу наличия у его финансового учреждения «аппетита к риску», связанного с развитием бизнеса в сегодняшней Беларуси.

В общем, нерезиденты сейчас весьма настороженно относятся к финансированию проектов в нашей стране. Видимо, по этой причине Нацбанк не стал доводить до коммерческих банков директивные задания по темпам роста средств нерезидентов. В ноябрьском рекомендательном письме регулятора говорится лишь о том, что топ-менеджеры коммерческих банков должны обеспечить прирост средств нерезидентов, но величина прироста не указана.

Возможности банков расширять кредитование экономики за счет внутренних ресурсов также весьма ограничены. Особенно после оттока срочных рублевых и валютных депозитов в прошлом году. Отток средств населения в 2020 году привел к тому, что сейчас Нацбанку приходится выдавать среднесрочные кредиты (на 6 месяцев) для недопущения кассовых разрывов в банковской системе.

При этом Нацбанк готов помогать рублями коммерческим банкам лишь в объеме, который позволит обеспечить прирост широкой денежной массы в запланированном на 2020 год объеме (7-10%). Создавать условия для бурного кредитования экономики Национальный банк не планирует.

Более того, центральный банк намерен провести разъяснительную работу с госбанками, чтобы последние умело управляли своими рисками и не разбрасывались кредитами, что может поставить под угрозу финансовую стабильность в стране.

По сведениям БелаПАН, Нацбанк считает, что основная проблема Беларуси — не нехватка кредитных денег, а недостаточно эффективное их использование. Денег, кстати, было достаточно в последние годы — темпы кредитования превышали темпы роста даже номинального ВВП.

Вряд ли можно говорить и о том, что белорусским предприятиям не позволяют развиваться дорогие кредиты. За последние пять лет доля процентных платежей в совокупной выручке белорусских предприятий снизилась с 2% до 0,8%. Поэтому можно согласиться с Нацбанком в части того, что проблема не в недостатке кредитных ресурсов или их дороговизне, а в неэффективном управлении деньгами.

Корень проблем власти хотят замаскировать

Тем не менее, в Беларуси решения порой принимаются административные, и даже когда предприятия работают недостаточно неэффективно, принимаются директивные решения о выделении им кредитов . При этом нынешняя позиция Нацбанка, который не поддерживает бурное (читай — директивное) кредитование экономики, обнадеживает.

«Нацбанк сопротивляется директивному кредитованию, поскольку у нас была печальная история, когда в результате масштабной эмиссии произошла трехкратная девальвация. С другой стороны, директивное кредитование почти всегда маскирует текущие проблемы неэффективной работы экономики, но не решает их, а создает серьезные новые вызовы», — отметила в комментарии для БелаПАН научный директор Исследовательского центра ИПМ Ирина Точицкая.

Бурный рост кредитования с высокой вероятностью выльется в рост инфляционно-девальвационных процессов, предположила в комментарии для БелаПАН академический директор Центра экономических исследований BEROC Катерина Борнукова.

«Это, в свою очередь, может существенно затруднить обслуживание как государственного, так и корпоративных долгов, которые зачастую номинированы в иностранной валюте. Поэтому в конечном счете бурный рост кредитования не выгоден никому — ни предприятиям, ни государству», — убеждена Борнукова.

Тем не менее в госаппарате всегда были лоббисты простых решений (эмиссионного кредитования экономики), но Нацбанку последние шест лет удавалось отстаивать финансовую стабильность, подчеркнула в комментарии для БелаПАН аналитик проекта «Кошт урада» Жанна Кулакова.

«Однако делать прогнозы, кто в этой дискуссии победит на этот раз, тяжело. Этот вопрос больше уже политический, чем экономический», — полагает эксперт.

Белорусские экономисты уверены, что властям сейчас стоило бы не вести дискуссию на старые темы, а устранять причины, по которым теперь приходится «изыскивать» средства для кредитования экономики.

«Корень текущих проблем с наличием ликвидности для кредитования экономики — кризис доверия, который произрастает из политической плоскости. Прошлогодний масштабный отток средств населения из банковской системы — это последствие этого кризиса», — считает Кулакова.

Сейчас Нацбанку крайне сложно что-то сделать, чтобы вернуть средства населения в банковскую систему, полагает она.

«Для нормализации ситуации в экономике, для притока в банки ресурсов, необходимых для кредитования экономики, нужно урегулировать политический кризис», — резюмировала Кулакова.

Однако на официальном уровне термин «политический кризис» вообще не звучит. Поэтому экономическим властям для урегулирования возникающих проблем приходится обсуждать иные пути. Которые могут их замаскировать, но не устранить.