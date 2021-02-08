Сестра Колесниковой получила за нее немецкую премию в области прав человека

Сестра находящейся в заключении Марии Колесниковой Татьяна Хомич получила за нее в Штутгарте премию немецкого фонда Герхарта и Ренате Баум в области прав человека.





Церемония прошла 7 февраля в рамках музыкального фестиваля Eclat. Премия составила 10 тыс. евро.

По сообщению штаба бывшего претендента на пост президента Виктора Бабарико, куда входила Колесникова, Хомич зачитала собравшимся обращение сестры: «Я не жалею о своем решении, мне не страшно, как и тысячам белорусов. Теперь мы точно знаем, что свобода внутри — и ни тюрьма, ни стены, ни решетки не способны ее убить. И свобода стоит того, чтобы за нее бороться».





Бывший министр внутренних дел ФРГ Герхарт Баум во вступительном слове отметил, что в Беларуси в мае прошлого года наметились перспективы смены власти — во главе с Виктором Бабарико, появился дух оптимизма.

«Мария Колесникова осталась в стране со всеми рисками для собственного благополучия, чтобы быть рядом со всеми, кто разделяет ее чувства. Она патриотка. Она любит свою страну и не дает себя изгнать. Мы с женой чествуем белорусскую правозащитницу Марию Колесникову за ее мужество и решимость бороться за свободу в своей стране. Церемония награждения проходит здесь, в Штутгарте, в рамках музыкального фестиваля Eclat, где Мария работала долгое время — здесь, в театре, где мы сегодня находимся. Сегодня в конце мероприятия мы услышим премьеру музыкального произведения, написанного для ее ансамбля vis-à-vis. К сожалению, она сама сегодня не сможет исполнить свою партию флейты», — сказал Баум.

В 2020 году Колесникова, а также экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская и еще один член ее команды Вероника Цепкало были удостоены премии имени Мартина Лютера «Бесстрашное слово», учрежденной союзом 16 городов, где работал немецкий реформатор. Премия также составляет 10 тыс. евро. Вручение пройдет 24 апреля в Вормсе.

Мария Колесникова была задержана 7 сентября 2020 года в центре Минска. На следующий день стало известно, что ее и двух представителей Координационного совета Антона Родненкова и Ивана Кравцова насильно вывезли в Украину. Однако Колесникову выдворить из Беларуси не удалось — на границе она порвала свой паспорт.

В сентябре ей было предъявлено обвинение «в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенных с использованием СМИ и сети интернет», а в декабре — еще одно, за «создание экстремистского формирования либо руководство таким формированием» (имеется в виду Координационный совет по урегулированию политического кризиса).

В январе срок содержания Колесниковой под стражей был продлен до 8 марта.