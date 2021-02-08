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В Чехии подано первое заявление на белорусских силовиков

08.02.2021 08:53 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В Чехии подано первое заявление на белорусских силовиков в рамках универсальной юрисдикции, сообщил советник Светланы Тихановской Александр Добровольский.

Заявление подано на начальника гродненского ОМОНа Виктора Кравцевича.

«Эти граждане, которые бьют и пытают мирных людей, считают себя героями. Скоро их «геройство» будет оценено по достоинству в рамках универсальной юрисдикции. Они появятся в списках Интерпола и не смогут оттуда исчезнуть, потому что пытки – это тяжёлое преступление во всех странах мира», - заявил Добровольский.

Сейчас в Чехии готовятся к подаче более 10 заявлений, 10 – в Польше. В Литве уже подали документы 4 человека и готовятся еще 10 заявлений. Кроме того, литовская генпрокуратура уже завела уголовное дело в рамках универсальной юрисдикции по факту избиения Максима Хорошина.

 
 
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В Чехии подано первое заявление на белорусских силовиков в рамках универсальной юрисдикции, сообщил советник Светланы Тихановской Александр Добровольский.
 
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