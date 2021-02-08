Норвежская спортивная академия призвала бойкотировать Олимпийские игры-2022 в Китае

















Суть публикации сводится к критике правительства Норвегии за отказ бойкотировать зимние Олимпийские игры в Пекине.





"Если бы мы принадлежали к религиозному меньшинству в Норвегии, нас бы не выгоняли из собственных домов и не загоняли бы в так называемые лагеря переподготовки.





Нам бы не приказывали учить какой-то один конкретный язык, нас бы не стерилизовали. Но именно это происходит с уйгурами в провинции Синьцзян", — так начинают авторы свою статью.





Далее сотрудники норвежской спортивной академии утверждают, что правительство их страны ни в коем случае не пойдет на бойкот Игр, так как за счет участия национальной команды в ОИ в Пекине власти Норвегии постараются заключить как можно больше контрактов на поставку лосося в Поднебесную.





"Кто-нибудь может сказать, что права человека в Китае улучшились после того, как Пекин принимал летние Олимпийские игры 2008 года? А может быть, стало только хуже? Может ли наша команда принимать участие в соревнованиях в стране, где многие сотни тысяч сидят и трудятся в концлагерях?





Возможно, дело даже не в том, сможем ли мы, маленькая страна, повлиять на гигантский Китай. Но есть что-то, что мы можем потерять. Это называется душой. Это нечто более важное, чем олимпийские золотые медали. И это точно важнее, чем какой-то лосось", — заключают авторы.



