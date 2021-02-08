США возвращаются в Совет ООН по правам человека, который покинул Трамп









Об этом пишет Associated Press.





Это решение отменяет очередной отход администрации Трампа от многосторонних организаций и соглашений.





"Официальные лица заявляют, что госсекретарь Энтони Блинкен и высокопоставленный дипломат США в Женеве объявят в понедельник, что Вашингтон вернется в штаб-квартиру в Женеве в качестве наблюдателя, чтобы добиваться избрания в качестве полноправного члена", - пишет издание.





Решение может вызвать критику со стороны консервативных законодателей и многих членов произраильского сообщества. Представители администрации Трампа не раз критиковали Совет по правам человека ООН за "предвзятость" по отношению к Израилю, а также негативно высказывались в связи с тем, что членами совета являются Венесуэла, Китай и Куба.





Напомним, Байден своим указом остановил выход США из Всемирной организации здравоохранения.





Также Байден вернул в США в Парижское климатическое соглашение.