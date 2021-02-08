КГБ пообещал сегодня рассказать о террористах













"КГБ пресек действия целой группировки, которая планировала взрывать и убивать, а для этого даже привезла оружие и взрывчатку с Украины", – сообщил телеведущий "Контуров", анонсируя фильм "Тротил протеста".





"Разветвленная сеть людей в разных городах страны, и у каждого была своя роль, свои задачи – следить, укрывать, стрелять и взрывать, задержан и тот, кто руководил всей группой", – сказал ведущий.





По его словам, проект "Тротил протеста" будет показан в понедельник-вторник.





Дела за терроризм





В Беларуси в конце октября прошлого года впервые за последние 10 лет начали возбуждать уголовные дела террористической направленности. В апреле 2021 года исполняется 10 лет с момента самого крупного в истории страны теракта – взрыва в минском метро 11 апреля 2011 года.





В октябре прошлого года Генпрокуратура Беларуси заявила, что ряд дел, возбужденных за злостное хулиганство после президентских выборов, будут переквалифицированы на дела террористической направленности. Хотя очевидно, что белорусские протесты были исключительно мирные.





Но КГБ давно пытается нагнать туч на белорусскую ситуацию. Вспомним, как контора рапортовала о "задержании группы боевиков". Потом перед ними извинились и отпустили. Точно так же -- ничем -- закончилось "дело патриотов". Хотя агитпроп рассказывал про "лагеря подготовки боевиков". Сейчас подозрительно то, что по делу о терроризме задерживают тетушек в возрасте, знакомых с Николаем Автуховичем. И как-то совсем не тянут они на террористок. Впрочем, дождемся вечера.







