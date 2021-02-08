Чемпионка мира Романовская с грустью написала, как резко изменилась ее жизнь за год

Источник материала: Tut.by

Чемпионка мира по фристайлу 2019 года Александра Романовская написала в Instagram, как резко поменялась ее жизнь за последний год. Приводим этот проникновенный монолог полностью.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Гугл фото нещадно напоминает: этот день год/два/три назад, будто с издевкой. Открываешь- а там яркие снимки.

7 февраля 2019 — соревнования в Америке. сегодня ты — чемпион мира. Улыбающаяся, не верящая своему счастью, занимаешься любимым делом и получаешь от этого бесконечное удовольствие. Дома ждут родители, они оба здоровы и полны сил, у отца сегодня день рождения. У тебя не болят колени, и осуществляются мечты. Всё лучшее впереди.

7 февраля 2020 — снова Америка. Сегодня ты выигрываешь кубок мира. Тебе надевают первую в жизни желтую майку лидера сезона. Ты полна уверенности в себе и планов на жизнь. Улыбаешься, машешь в камеру: папочка с днем рождения. Жизнь потрясающая.

Сегодня 7-е февраля. Прошел год, и ничего не осталось, кроме боли. Ты больше не помнишь вкуса победы на соревнованиях, ощущения полета, и этого чувства, когда все внутри трепещет от счастья, и ты понимаешь: все прекрасно, впереди чудеса!

Отец — навсегда инвалид, ты не помнишь, когда мама в последний раз улыбалась, а твоё колено может опухнуть просто от того, что ты резко встала со стула.

Кажется, все лучшее прошло, и осталось только в этих безжалостных напоминаниях с подписью: „вспомните, каким был этот день.“

Но ты все еще не можешь позволить себе сдаться и опустить руки, и пытаешься взрастить искусственно свое „все будет хорошо“ повторяя его тысячи раз сам себе, чтобы поверить.

Выдыхаешь, улыбаешься… сегодня 7-ое февраля, у папы день рождения».

В комментариях люди пишут ей слова поддержки, желают ей сил и всего лучшего и тоже говорят, что впереди всё будет хорошо.

Напомним, несколько дней назад Александру уволили из РЦОП по фристайлу. Официальная причина — прогулы.

«Ее отец перенес инсульт, некому было возить его в больницу. Этим занималась Александра. Она звонила, объясняла, но никто в РЦОП не обратил на это внимания. Решение ангажированное. Мы, конечно, будем его оспаривать»? — говорил ранее ее тренер Николай Козеко.

Романовская подписала письмо за новые выборы и против насилия. Участвовала в записи видеообращения к чиновникам белорусского спорта, которые оказывают давление на спортсменов за их гражданскую позицию и подписи под обращением спортивной общественности. Также она вступила в Свободное объединение спортсменов Беларуси.