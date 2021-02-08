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Представлен пикап Nissan Frontier нового поколения

08.02.2021 08:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пикап Frontier — настоящий старожил американского рынка, на смену поколения которого в Nissan не решались с 2004 года! И вот на днях состоялся долгожданный дебют новой генерации пикапа.


Интересно, что в Европе и Азии эта модель, известная под именем Navara, сменила поколения еще в 2014 году, а не так давно была модернизирована. Новый же Frontier уже не представляет собой разновидность Navara, еще больше отдалившись от нее как внешне, так и технически. При этом полностью новой модель назвать нельзя — многие узлы и агрегаты Frontier позаимствовал у предшественника.


Зато дизайнеры постарались сделать новый пикап более «массивным» и брутальным. Так, укрупнилась решетка радиатора, крылья стали более рельефными, а своими очертаниями новый Frontier должен напоминать пикап Hardbody, который Nissan выпускала в 80-е и 90-е годы.


Новый грузовичок стал крупнее прежней модели и будет предлагаться с двумя вариантами кабины — полуторной King Cab и двухрядной Crew Cab с грузовой платформой длиной 1,82 м и 1,51 м соответственно. Добавим сюда выбор для Crew Cab между стандартной (3,2 м и 5,33 м длины кузова) и удлиненной колесной базой (3,55 м и 5,69 м), а также стоящую особняком «внедорожную» версию Pro-4X. От стандартных пикапов она отличается характерным декором (включая контрастные вставки в салоне), накладками на колесных арках, дополнительной защитой днища, доработанной подвеской с амортизаторами Bilstein и задним дифференциалом с электронной блокировкой.



Новый силовой агрегат Frontier получил еще год назад — это 3,8-литровый V6 с 310 л. с. и 380 Нм крутящего момента, работающий в паре с 9-ступенчатым «автоматом». Привод — задний или подключаемый полный.


На американском рынке новый Frontier появится летом.

 
 
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Пикап Frontier - настоящий старожил американского рынка, на смену поколения которого в Nissan не решались с 2004 года! И вот на днях состоялся долгожданный дебют новой...
 
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