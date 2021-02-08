Диетолог из США разрывает шаблоны, которые у нас есть насчет питания, в своем Instagram

Источник материала: Tut.by

Диетолог Дина Вулф живет в США и ведет инстаграм-аккаунт о питании (150 тысяч подписчиков). И, кажется, он один из самых вдохновляющих по этой тематике. «Я помогаю женщинам отказаться от диет и изменить отношение к еде», — пишет специалист в описании своего профиля. Своими постами Дина это отлично доказывает. LADY показывает самые крутые из них на наш вкус.

Кофе — не еда

«Ролики в TikTok с названием „Что я ела за день“, которые позиционируют кофе как полноценный прием пищи или перекус, это не норма», — обратилась Дина к создателям и зрителям подобных видео.



«Кофе — это не прием пищи».

«Кофе не содержит питательных веществ. Калории (энергию) организм получает с пищей. Нашему организму для эффективной работы нужно больше, чем кофеин. Кофе — это кофе, а не прием пищи в 9.00, даже если это напиток с молоком. Выпитый кофе в 9:00 не означает, что вам нужно голодать до 13:00», — объясняет Дина.

Не надо винить себя за вечерний «жор»

«Чувствовать вину за переедание в конце дня, когда вы сдерживали себя, это то же самое, что чувствовать вину за то, что вы тяжело дышите после долгой задержки дыхания», — написано в посте.





В комментарии к этому заявлению диетолог добавила: «Чувствуете вину из-за ночного голода и тяги к сладкому? Ешьте достаточно в течение дня. Простого греческого йогурта, салата и протеинового коктейля недостаточно. Перестаньте чувствовать вину за то, что нужно вашему телу. Ешьте полезные жиры при каждом приеме пищи. Ешьте завтрак, даже если вы годами питались интуитивно. Ешьте закуски. При необходимости ешьте сытные блюда и добавляйте десерт (только не на ночь)».

Есть столько же, сколько мужчина, не стыдно

На левой стороне картинки написано «Его», на правой «Ее (Потому что вы можете есть столько же, сколько ваш партнер)».





«Вы не всегда должны есть меньше, чем ваш партнер! Даже если инстаграм заставляет думать, что это так. Точно также не надо отказываться от углеводов, потому что ваш партнер сидит на безуглеводной диете, есть салат, потому что его едят остальные, или отказаться от десерта, потому что подруга сделала так», — подписала пост Дина.

У женщины может не быть идеально плоского живота

«У женщин. Есть. Матка. Вот почему ваш живот может быть не «идеально плоским», — заявляет специалист.





«Живот женщины не должен быть идеально плоским, — еще раз обращает внимание Дина в описании к посту. — Если у вас стресс из-за того, что у вас не идеально плоский живот, то, пожалуйста, помните следующее. Первое: у нас есть внутренние органы (привет, матка), гормоны, и нам нужен этот [жировой] слой, чтобы дать жизнь другому человеку (если мы захотим этого). Второе: ваш живот никто не замечает, кроме вас. Третье: вы, вероятно, сравниваете себя с отфотошопленными фотографиями, авторы которых «исправляют» живот — им нужно пересмотреть свои взгляды. А еще: этот слой жира называют «полицейским брюшной полости» за его жизненно важную роль в укреплении иммунитета».

Смотрите на еду в инстаграме? Ешьте больше

«Вероятно, вам нужно есть больше, если вы проводите много времени за просмотром видео «Что я ела за день», скроллом ленты в инстаграме с фотографиями еды или планированием следующего читмила», — пишет диетолог.





«Это может вас шокировать, но ваши отношения с едой всегда будут напряженными, если вы будете делать все это», — подписано в комментарии.

В выходной можно тоже есть много

«Еда в выходной день: 1. Вам все еще нужны углеводы. 2. Вы можете есть столько же [сколько в будний]. 3. Да сделайте себе чертов выходной», — говорится на картинке.





Вот как Дина прокомментировала этот пост: «У вас выходной? Делюсь своими главными советами, так как я получаю много вопросов о том, как правильно питаться в дни, когда вы «не так активны» или пропускаете тренировку по многим обоснованным причинам.

1. Ваше тело действительно нуждается в углеводах. Поступательно. То, что вы не тренируетесь, не означает, что вы их урезаете. Постоянное употребление углеводов также помогает справиться с тягой к сладкому. Попробуйте на время отказаться от углеводов, неизбежно будете мечтать о пончиках, печенье и хлебе.

2. Счетчики калорий могут говорить вам, что вы не можете сегодня «съесть столько». Что очень ошибочно. Наше тело — не машина, которая нуждается в одном и том же количестве калорий каждый день. Такое мышление может привести к ощущению, что вы никогда не сможете «взять выходной», тогда как в действительности дни отдыха могут быть полезны для нас физически.

3. На этой ноте возьмите день отдыха, черт побери. Ваше тело выгорает. Возьмите несколько дней, неделю, месяц. Займитесь йогой, прогуляйтесь. Лучше радоваться тренировкам, чем бояться их. Отсутствие отдыха может привести к гормональным изменениям, замедлению метаболизма и не только. Пожалуйста, перестаньте напрягаться перед отдыхом».

Не всему можно верить

«То, что это инфографика… не делает информацию правдой», — так звучит пост в переводе на русский.





«Ставьте все под сомнение, — говорит диетолог. — За «профессиональной» инфографикой о питании может стоять специалист по маркетингу. Трудно фильтровать информацию, которую мы получаем онлайн. Но можно задавать вопросы! Думать критически! Это лучшие инструменты, которые вы можете использовать в работе с диетологом».

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