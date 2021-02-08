Почему вы еще не в отношениях? Психолог назвала восемь возможных причин

Источник материала: Tut.by

Вроде бы и хочется быть в отношениях, а подходящего человека все нет и нет. И на свидания ходите, и в интернете знакомитесь, и даже на коллег внимание обращаете — всё без толку? Понимаем, бывает. Психолог Юлия Яцкевич назвала конкретные причины, почему так происходит. А LADY.TUT.BY рассказывает о них.



Юлия Яцкевич Психолог с 8-летним опытом работы, сертифицированный арт-терапевт, автор и ведущая проектов арт-терапии. Ведет блог в Instagram Психолог с 8-летним опытом работы, сертифицированный арт-терапевт, автор и ведущая проектов арт-терапии. Ведет

Некоторые женщины легко начинают новые отношения и так же легко их продолжают. А даже если что-то идет не так и пара распадается, они тут же находят нового партнера. У вас так не получается? Психолог говорит, что разобраться поможет список из десяти пунктов. Скорее всего, по одному (но может быть и нескольким) из них у вас есть проблема. Юлия Яцкевич делит причины на пять глубинных и три не таких серьезных.

Глубинные причины: все они связаны с семьей

Ваш опыт взросления и общения со сверстниками

Речь идет о возрасте от 11 до 17 лет. Вспомните свой период пубертата, когда вы начали обращать внимание на темы секса, любви, отношений и общения, которое к этому ведет. Почему это важно?

— Именно в этом возрасте формируются навыки общения, формы поведения в отношениях, случаются первые влюбленности, — говорит Юлия. — И далеко не у всех этот период проходит гладко. Обычно в этом возрасте мы ощущаем стеснение, неуверенность, тревогу, мы чрезвычайно чувствительны к оценке и обесцениванию.

Может быть, в этот период вас не принимали или даже отвергали сверстники? Тогда неудивительно, что во взрослом возрасте у вас могут быть проблемы с уверенностью в себе и доверием к людям. Читать книги, сидя дома, и проводить время с семьей — это ценно. Но если делать только это, можно просто не получить навыки флирта, межличностного общения, адекватно реагировать на заинтересованность в вас как в личности.

Что с этим делать: пытаться освоить навыки общения (посещать разные места: мероприятия по интересам, вечеринки, бары), наблюдайте за поведением других людей (что они делают в паре?), попробуйте сходить на курсы актерского мастерства (они помогают избавиться от зажатости), поучаствовать в групповой психологической терапии (а если вас обесценивали — идти к психологу в любом случае).

Отношения с родителями

В попытке разобраться, почему вы строите отношения неудачно, вопрос о родителях — один из первых, который вам задаст психолог. Все потому что мама для мальчика, а папа для девочки — первые контакты противоположного пола. И важно знать, какой опыт и стиль общения вам знаком.



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— Ощущали ли вы любовь, принятие? — спрашивает психолог. — Мы подсознательно ищем партнеров, похожих на родителей. Если папа не восхищался своей дочерью, не выражал любовь, не хвалил ее, а только требовал достижений, как от спортсмена, то во взрослом возрасте такая девушка обречена или избегать отношений вообще, или выбирать таких же, отвергающих ее партнеров. Для чего? Чтобы «сломать» старый сценарий. Но это так не работает.

Описанный пример — не худший. Бывают семьи с куда более глубокими проблемами — алкоголизм, домашнее насилие. Это не может не отразиться на нашем будущем поведении.

Что с этим делать: здесь верный путь один — идти к специалисту. Если пока нет возможности, попробуйте анализировать свои отношения с родителями в детстве, причем как противоположного пола, так и вашего. Это тоже может оказаться полезным — в следующем пункте станет яснее, почему.

Копирование обычного сценария между мамой и папой

Сначала вы не хотите «быть как мама и папа», а потом оказываетесь ровно в такой же ситуации. Это не вы плохой человек, это вполне частая ситуация.

— В случае, когда вы никак не можете завести отношения, в вашей семье, возможно, была ситуация отсутствия родителя. Например, мама развелась и больше не выходила замуж или папа умер, когда вы были маленькой, — объясняет психолог.

Что с этим делать: тоже обратиться за помощью к специалисту, чтобы вы могли проработать прошлое и начать жить по-новому.

Истории рода

Психолог предупреждает: если этот случай — ваш, преодолеть проблему будет сложнее. Если вы проработали предыдущие три причины, но результата нет, попробуйте подумать в эту сторону:

— Наши родственники любят делиться историями в стиле «а твоя пробабушка всегда делала так…», «а вот у деда была сестра, и она…» — не игнорируйте их. Расспрашивайте близких, анализируйте информацию, полученную из таких историй. Даже если что-то кажется малозначительным сейчас, запомните и попробуйте еще раз понять, что к чему. Вполне возможно, рано или поздно вы придете к пониманию, что в вашем роду есть какой-то определенный страх или блок.



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Юлия Яцкевич называет примеры: вероятно, окажется так, что по женской линии все выходили замуж не по любви или же выбирали определенного типа мужчин. Истории, которые вы услышите от родственников, могут быть даже страшные и позорные. Не пугайтесь этого.

— Некоторые истории с отношениями связаны косвенно. Допустим, первый муж вашей бабушки погиб на войне, и она всю жизнь боялась, что умрет и второй. Соответственно, вы, впитав этот страх, неосознанно сторонитесь отношений, чтобы не испытывать такие же эмоции.

Что с этим делать: начать анализировать семейные истории, видеть закономерности и обязательно идти к специалисту (желательно, специализирующемуся на историях рода). Сами вы вряд ли сможете разрушить многолетний шаблон.

Психологическая травма

Травма может быть детской или шоковой, но в любом случае она (особенно шоковая) подрывает доверие к людям. Это и становится проблемой — без этого компонента выстроить отношения сложно.

— Детская травма, скорее всего, появилась после ситуации, в которой вам было сложно переварить эмоциональный опыт будучи ребенком. Допустим, мальчику нравилась девочка и он пытался с ней подружиться, а за это его высмеяли одноклассники, — поясняет психолог. — И вроде бы вы уже давно выросли, а ухаживать за девушками вам все равно стыдно и неловко.



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Шоковая травма, как правило, связана с чувством психологической и физической безопасности. И она точно включает в нас чувство недоверия к миру и людям. Если в детстве над вами издевались и били родители (также отчим или мачеха), мама или папа покончили с собой, вы видели насилие в сторону близкого родственника, родители надолго оставляли вас жить с другими членами семьи, то вы вполне могли воспринять эти моменты как угрозу своей жизни. Естественно, в будущем это влияет на ваше построение отношений.

Что делать: выбрать специалиста по работе с травмами, чтобы разобраться в своих эмоциях, условно, 20-летней давности. И предупреждаем, что в случае с шоковой травмой терапия будет долгой — это нормально.

Если с семьей все точно в порядке: другие три причины

Инфантильная позиция

Что имеется в виду под этим пунктом? То, что у вас могут быть идеализированные представления о партнере, самих отношениях, тому, как они должны начаться, и так далее. Девушки, бывает, ждут мужчину, один в один похожего на любимого актера и чтобы вел себя как принц Монако. А мужчины — девушку, у которой никогда не бывает плохого настроения и которая от него без ума с первой секунды.

— Вступить в такие отношения из своих фантазий мало шансов, ведь они не похожи на реальность, — констатирует Юлия. — Пора признать, что жизнь мало похожа на сказку. В ней, конечно, есть волшебные моменты, но они случаются лишь время от времени.



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Что с этим делать: проанализировать свои ожидания (вдруг они у вас как раз такие, как описано выше?), замечать людей рядом с собой и отмечать то, что вам в них нравится, начать читать больше литературы по психологии и применять что-то к себе. Ну или пойти по пути записи к специалисту.

Отделение от родителей

Психологи бы сказали «сепарация от родителей». Это слово обозначает отделение не только в физическом плане, но и в других аспектах — эмоциональном, материальном, психологическом.

— Только пройдя этот этап, вы приобретете самостоятельность, ответственность за себя и полную свободу действия. Если же сепарация с родителями не произошла, вы не сможете стать психологически взрослым человеком, застряв на этапе ребенка. Ну, а здоровые романтические отношения с детьми невозможны, — говорит психолог. — Грубо говоря, место партнера у такого человека занимают родители.

В случае такой ситуации кричать на каждом углу о своей взрослости — не выход. Вы ведь все равно будете звонить маме за советом каждые пять минут, просить денег или чувствовать потребность в постоянной поддержке родителей.

Что с этим делать: заставьте себя стать более автономными (съедьте на съемную квартиру, найдите независимый источник дохода, учитесь самостоятельно принимать решения) или обратитесь за помощью к психологу (он временно заменит родителей в плане поддержки, но будет поощрять вашу тягу к сепарации).

Вторичные выгоды

— Вторичные выгоды — это преимущества, которые мы получаем из дискомфортной для нас ситуации, — объясняет психолог. — Может быть, вы просто играете роль, что вам нужны романтические отношения, потому что они у всех есть, а на самом деле вам и так хорошо? Задумайтесь.

Что с этим делать: попробуйте назвать три причины, почему выгодно не быть в отношениях (никогда не идти на компромисс, партнер не оставит вас, не будете конфликтовать). Если вы смогли легко сформулировать эти пункты, то они неосознанно влияют на ваше желание начать отношения. Чтобы в полной мере осознать вторичные выгоды, иногда требуется взгляд человека со стороны, участие в различных психологических играх, арт-терапиях.