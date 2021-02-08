Источник материала: Sputnik Беларусь

Голливудская актриса Эмма Уотсон выходит замуж за своего бойфренда - бизнесмена Лео Робинтона: о грядущем событии рассказало издание Daily Mail.

30-летняя звезда "Гарри Поттера", сыгравшая персонажа Гермионы Грейнджер, всегда скрывала личную жизнь и намекала на то, что не стремится связывать себя узами брака. Но кажется, что отношение Уотсон к этому вопросу изменилось. Сначала таблоиды узнали, что у актрисы есть тайный возлюбленный, после чего репортеры гонялись за парой в надежде сфотографировать их вместе.

Издание Daily Mail разузнало сногсшибательную новость для всех поклонников актрисы и поттерианы: Эмма Уотсон выходит замуж.

На днях папарацци подловили Уотсон и Робинтона после возвращения из романтического путешествия по Мексике. По словам репортеров, на безымянном пальце актрисы сверкало кольцо, а пара выглядела счастливой.

Ажиотаж начался среди поклонников актрисы нашумевшей саги: в сети спешат поздравить невесту.

Напомним, что недавно звезды "Гарри Поттера" воссоединились в честь 19-летия волшебного фильма. И, кстати, тогда Уотсон не смогла принять участие во "встрече выпускников" Хогвартса.

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