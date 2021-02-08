Мороз и метель: какая погода ждет белорусов в понедельник

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 фев – Sputnik. Оранжевый уровень опасности объявлен в связи с погодными условиями на понедельник, об этом сообщили в Белгидрометцентре.

Температура утром в центральных и северо-восточных районах республики может опускаться до -25°C.. -28 °C, днем температура будет колебаться от -8°C .. до -14°C°.

В южной части страны возможен снег, ветер восточный умеренный до порывистого. По юго-западу ожидается усиление восточного ветра порывами до 15-20 м/с, сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы. На отдельных участках дорог гололедица.

Минимальное значение, на которое опустится столбик термометра в окрестностях столицы, будет -22°C. Минчан ожидает облачная с прояснениями погода, вероятность осадков составляет 5-10%. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер восточный умеренный до порывистого. Температура воздуха днем -10°C ..-12°С, вечером -11°C..-13°С.

Как ранее сообщили в Белгидромете, сильные морозы последних дней на северо-восточную и центральную часть Беларуси принес арктический воздух. После понедельника холода постепенно будут ослабевать. В частности, к середе в республике уже будет -13°С.. -18°С, ночью при прояснениях до -20°С.

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