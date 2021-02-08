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Из Вильнюса по всем маршрутам – с любовью

08.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Накануне, в Международный день солидарности с Беларусью, весь городской транспорт в литовской столице передвигался с табло, на которых было признание в любви к нашей стране.

Из Вильнюса по всем маршрутам – с любовью

А резиденция президента Литвы Гитанаса Науседы в Вильнюсе в воскресенье вечером была подсвечена БЧБ-иллюминацией.

Из Вильнюса по всем маршрутам – с любовью

Впрочем, БЧБ-лучи добра были направлены в Беларусь со всего мира все выходные – в знак поддержки сторонников перемен.

Невероятные БЧБ-лучи поддержи белорусам из Риги

 
 
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Накануне, в Международный день солидарности с Беларусью, весь городской транспорт в литовской столице передвигался с табло, на которых было признание в любви к...
 
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