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Из Вильнюса по всем маршрутам – с любовью
08.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Накануне, в Международный день солидарности с Беларусью, весь городской транспорт в литовской столице передвигался с табло, на которых было признание в любви к нашей стране.
А резиденция президента Литвы Гитанаса Науседы в Вильнюсе в воскресенье вечером была подсвечена БЧБ-иллюминацией.
Впрочем, БЧБ-лучи добра были направлены в Беларусь со всего мира
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Накануне, в Международный день солидарности с Беларусью, весь городской транспорт в литовской столице передвигался с табло, на которых было признание в любви к...
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