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Цены на электричество в России побили пятилетний рекорд
Источник материала: Хартия'97
Цены на электричество в России побили пятилетний рекорд
А спрос на электричество значительно упал.
Оптовая стоимость электроэнергии в России в 2020 году достигла максимума за последние пять лет, сообщает
Одноставочная цена включает в себя две составляющие: стоимость электроэнергии на рынке на сутки вперед (рынок на сутки вперед, РСВ) и стоимость мощности (готовность поставить энергию в сеть). Первая составляющая в 2020 году подешевела, но рост оптовой стоимости обеспечило сильное подорожание мощностей. Рост цен на мощность за 2020 год оказался выше инфляции: в первой ценовой зоне (европейская часть страны и Урал) — 14,3%, до 888,4 тыс. росс. руб. за 1 МВт, а во второй — на 7,1%, до 652,2 тыс. росс. руб.
При этом показатель РСВ подешевел на 6% в первой ценовой зоне, до 1,199 тыс. росс. руб. за 1 МВт•ч, а во второй — на 3,9%, до 859,5 росс. руб. за 1 МВт•ч.
Причиной роста цен на мощности эксперты называют нерыночные надбавки, которые в них закладываются. В основном речь идет о надбавках за строительство электростанций по механизму договоров поставки мощности (ДПМ). В прошлом году общий платеж вырос из-за ввода энергоблоков на Нововоронежской АЭС-2, Зарамагской ГЭС-1 и новых возобновляемых источников энергии, а также увеличения цены некоторых новых ТЭС по программе ДПМ. Введение в строй новых энергоблоков наложилось на падение числа потребителей, связанное с пандемией. В результате дельная цена выросла.
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А спрос на электричество значительно упал.
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