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Только в январе по политическим мотивам в Беларуси задержали 873 человека

08.02.2021 09:15 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Только в январе по политическим мотивам в Беларуси задержали 873 человека

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  • 8.02.2021, 8:21
  • 1,133
Только в январе по политическим мотивам в Беларуси задержали 873 человека
фото: Tut.by

При этом правозащитники считают, что и эти сведения не полны.

За участие в мирных акциях протеста и за вывешенные бело-красно-белые флаги на окнах и другую символику силовики в Беларуси за январь задержали 873 человека, сообщает правозащитный центр «Весна». При этом правозащитники считают, что и эти сведения не полны.

Под преследование попали даже несовершеннолетние. Среди наказанных самый младший – 13-летний Тимур Н. с Гомельщины. Самыми пожилыми задержанными являются 72-летние Святослав К. и Александр Б.

В январе судьи наказали арестом 304 человека, штрафом – 137, двоих – арестом и штрафом. 40 протоколов отправили на доработку, и только 6 административных дел прекратили.

Наиболее политически мотивированных приговоров вынесли судьи Дмитрий Карсюк – 23 постановления о привлечении к административной ответственности, Мария Ерохина – 20 постановлений, Максим Трусевич – 17 постановлений.

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При этом правозащитники считают, что и эти сведения не полны.
 
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