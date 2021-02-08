Источник материала: Хартия'97

Только в январе по политическим мотивам в Беларуси задержали 873 человека 2 8.02.2021, 8:21

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фото: Tut.by

При этом правозащитники считают, что и эти сведения не полны.

За участие в мирных акциях протеста и за вывешенные бело-красно-белые флаги на окнах и другую символику силовики в Беларуси за январь задержали 873 человека, сообщает правозащитный центр «Весна». При этом правозащитники считают, что и эти сведения не полны.

Под преследование попали даже несовершеннолетние. Среди наказанных самый младший – 13-летний Тимур Н. с Гомельщины. Самыми пожилыми задержанными являются 72-летние Святослав К. и Александр Б.

В январе судьи наказали арестом 304 человека, штрафом – 137, двоих – арестом и штрафом. 40 протоколов отправили на доработку, и только 6 административных дел прекратили.

Наиболее политически мотивированных приговоров вынесли судьи Дмитрий Карсюк – 23 постановления о привлечении к административной ответственности, Мария Ерохина – 20 постановлений, Максим Трусевич – 17 постановлений.

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