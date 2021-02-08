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За границей насчитали 116 активностей, приуроченных ко дню солидарности с Беларусью

08.02.2021 09:15 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

За границей насчитали 116 активностей, приуроченных ко дню солидарности с Беларусью

  • 8.02.2021, 8:17
  • 1,163
За границей насчитали 116 активностей, приуроченных ко дню солидарности с Беларусью
фото #standwithbelarus

Что это было?

Как пишет thinktanks.by. в день солидарности с Беларусью прошло более 116 активностей.

Среди активностей – заявления известных политиков и государственных деятелей, массовые акции белорусских эмигрантов и поддерживающих их иностранцев, бело-красно-белая подсветка зданий и мостов, а также другие акции и мероприятия.


Акция в Париже, фото @andreivaitovich

Акция в Берлине, фото Anton Markschteder

Акция в Израиле, фото #standwithbelarus

Акция в Тайване, фото @dzechat

Акция в Окланде (США), фото @dzechat

Автобус в Вильнюсе

Подсветка президентского дворца в Варшаве, фото prezydent.pl
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