Источник материала: Хартия'97

За границей насчитали 116 активностей, приуроченных ко дню солидарности с Беларусью 8.02.2021, 8:17

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фото #standwithbelarus

Что это было?

Как пишет thinktanks.by . в день солидарности с Беларусью прошло более 116 активностей.

Среди активностей – заявления известных политиков и государственных деятелей, массовые акции белорусских эмигрантов и поддерживающих их иностранцев, бело-красно-белая подсветка зданий и мостов, а также другие акции и мероприятия.



Акция в Париже, фото @andreivaitovich



Акция в Берлине, фото Anton Markschteder



Акция в Израиле, фото #standwithbelarus



Акция в Тайване, фото @dzechat



Акция в Окланде (США), фото @dzechat



Автобус в Вильнюсе



Подсветка президентского дворца в Варшаве, фото prezydent.pl

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