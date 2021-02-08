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За границей насчитали 116 активностей, приуроченных ко дню солидарности с Беларусью
Источник материала: Хартия'97
За границей насчитали 116 активностей, приуроченных ко дню солидарности с Беларусью
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Среди активностей – заявления известных политиков и государственных деятелей, массовые акции белорусских эмигрантов и поддерживающих их иностранцев, бело-красно-белая подсветка зданий и мостов, а также другие акции и мероприятия.
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