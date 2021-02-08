Водомёты и слезоточивый газ применили на улицах Чили и Туниса

Источник материала: ОНТ

Поводом для массовых беспорядков на юге Чили стало убийство уличного артиста. 25-летний жонглёр отказался предъявить документы и пытался скрыться от стражей правопорядка. Один из них открыл стрельбу на поражение.

В полиции заявили, что он при этом «действовал в рамках допустимой самозащиты». Видеозапись инцидента попала в соцсети. После чего сотни людей хлынули на улицы. Демонстранты вели себя крайне агрессивно – строили баррикады и подожгли несколько зданий. При разгоне протестующих полиция применила водомёты и слезоточивый газ. Такое же орудие пошло в ход на улицах Туниса. Митингующие требуют улучшить условия жизни и освободить ранее задержанных участников беспорядков.

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