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Сход ледника в Индии: погибли 7 человек, около 170 человек пропали без вести

08.02.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сход ледника в Индии: погибли 7 человек, около 170 человек пропали без вести

В результате схода ледника в индийском штате Уттаракханд погибли семь человек, еще около 170 – пропали без вести. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Государственного центра по управлению бедствиями.

Как сообщили местные правоохранители, сошедший ледник стал причиной подъема уровня воды в реке Ришиганга, что смыло гидроэлектростанцию мощностью 13,2 МВт. В результате этого гидроэлектростанции, расположенные ниже по течению рек в городах Ришикеш, Сринагар и Харидвар, начали экстренный сброс воды, чтобы избежать разрушений.

Из-за наводнения власти штата объявили об эвакуации жителей поселений и рабочих, занятых на строительстве автомобильных и железнодорожных мостов в этом районе.

По словам главного министра штата, уже найдены тела семи погибших. Спасатели смогли извлечь 16 человек, которые занимались строительством гидроэлектростанции «Тапован». Спасательная операция продолжается.

Фото REUTERS

 

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В результате схода ледника в индийском штате Уттаракханд погибли семь человек, еще около 170 – пропали без вести. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на...
 
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