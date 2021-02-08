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Стартовал первый поезд Минск–Москва после длительного перерыва

08.02.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Стартовал первый поезд Минск–Москва после длительного перерыва

Россия и Беларусь восстанавливают железнодорожное сообщение и увеличивают количество авиаперелётов. 

Сегодня после длительного перерыва в первый рейс отправится поезд Минск-Москва-Минск, сформированный на Белорусской железной дороге. А уже завтра пассажиров с перрона заберёт российский состав Калининград–Москва. Также с трёх до пяти в неделю увеличено количество регулярных авиарейсов между двумя столицами, восстанавливается и сообщение Минска с Ростовом-на-Дону и Санкт-Петербургом. Решение принято на фоне улучшения эпидситуации. 

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Теги: Минск
 
 
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Россия и Беларусь восстанавливают железнодорожное сообщение и увеличивают количество авиаперелётов.  Сегодня после длительного перерыва в первый рейс...
 
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