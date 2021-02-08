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Минтруда планирует узаконить удаленную работу
Источник материала: ОНТ
Удалённую работу для совмещения карьеры и семейных обязанностей планируют официально узаконить. Соответствующие изменения в трудовой кодекс вносит Министерство труда и социальной защиты.
Процесс этот поэтапный. В конце января прошлого года законодательно закреплена актуальная сегодня дистанционная форма работы, расширены возможности временного замещения работника, предоставления отдельных социально-трудовых гарантий. Следующий шаг – создание гибких условий для работников, у которых есть семья. Законопроект будет готов к концу года, после чего его рассмотрит парламент.
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Удалённую работу для совмещения карьеры и семейных обязанностей планируют официально узаконить. Соответствующие изменения в трудовой кодекс вносит Министерство...
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