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Минтруда планирует узаконить удаленную работу

08.02.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Минтруда планирует узаконить удаленную работу

Удалённую работу для совмещения карьеры и семейных обязанностей планируют официально узаконить. Соответствующие изменения в трудовой кодекс вносит Министерство труда и социальной защиты. 

Процесс этот поэтапный. В конце января прошлого года законодательно закреплена актуальная сегодня дистанционная форма работы, расширены возможности временного замещения работника, предоставления отдельных социально-трудовых гарантий. Следующий шаг – создание гибких условий для работников, у которых есть семья. Законопроект будет готов к концу года, после чего его рассмотрит парламент. 

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Удалённую работу для совмещения карьеры и семейных обязанностей планируют официально узаконить. Соответствующие изменения в трудовой кодекс вносит Министерство...
 
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