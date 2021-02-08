Минтруда планирует узаконить удаленную работу

Источник материала: ОНТ

Удалённую работу для совмещения карьеры и семейных обязанностей планируют официально узаконить. Соответствующие изменения в трудовой кодекс вносит Министерство труда и социальной защиты.

Процесс этот поэтапный. В конце января прошлого года законодательно закреплена актуальная сегодня дистанционная форма работы, расширены возможности временного замещения работника, предоставления отдельных социально-трудовых гарантий. Следующий шаг – создание гибких условий для работников, у которых есть семья. Законопроект будет готов к концу года, после чего его рассмотрит парламент.

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