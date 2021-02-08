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100 лет исполняется со дня рождения автора «Палескай хронiкi» Ивана Мележа

08.02.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

100 лет исполняется со дня рождения автора «Палескай хронiкi» Ивана Мележа

Сегодня 100 лет со дня рождения одного из самых известных белорусских писателей Ивана Мележа. Он подарил национальной литературе множество произведений, но самой любимой у разных поколений остаётся трилогия «Палеская хроніка». 

В ней он рассказал о родном Полесье. Романы «Людзі на балоце», «Подых навальніцы» и «Завеі, снежань» переведены на многие языки, благодаря чему о таланте из белорусской глубинки узнали в мире. Ещё больше поклонников у трилогии появилось после экранизации Виктора Турова. Через всю жизнь Иван Мележ пронёс любовь к малой родине. Сегодня в его родной деревне Глинище в Хойникском районе открыт Литературный музей писателя, а сам райцентр украшает скульптурная композиция с образами героев романа «Людзі на балоце». 

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Сегодня 100 лет со дня рождения одного из самых известных белорусских писателей Ивана Мележа. Он подарил национальной литературе множество произведений, но самой...
 
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