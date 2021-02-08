100 лет исполняется со дня рождения автора «Палескай хронiкi» Ивана Мележа

Источник материала: ОНТ

Сегодня 100 лет со дня рождения одного из самых известных белорусских писателей Ивана Мележа. Он подарил национальной литературе множество произведений, но самой любимой у разных поколений остаётся трилогия «Палеская хроніка».

В ней он рассказал о родном Полесье. Романы «Людзі на балоце», «Подых навальніцы» и «Завеі, снежань» переведены на многие языки, благодаря чему о таланте из белорусской глубинки узнали в мире. Ещё больше поклонников у трилогии появилось после экранизации Виктора Турова. Через всю жизнь Иван Мележ пронёс любовь к малой родине. Сегодня в его родной деревне Глинище в Хойникском районе открыт Литературный музей писателя, а сам райцентр украшает скульптурная композиция с образами героев романа «Людзі на балоце».

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