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Лукашенко и Конституция: кто диктует изменения

08.02.2021 09:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На этой неделе состоится так называемое Всебеларуское народное собрание, которому многие уделяют, на мой взгляд, излишнее внимание. Мол, на нем будут приняты изменения в Конституцию Беларуси, или он станет неким конституционным органом, предназначенным для продления власти Лукашенко.

Лукашенко и Конституция: кто диктует изменения
Стоит вспомнить не так давно муссируемые выступления различных политологов о использовании госсовета России для продления срока В.Путина, мол, сделают конституционным высшим органом, который он возглавит и так продлит власть. А все свелось к банальному обнулению сроков, и Госсовет просто прописали в конституции РФ.

Единственный вариант из недавних, когда в авторитарном режиме для удержания власти созвали некий народный коллективный орган – это Венесуэла. В 2017 году Мадуро созвал Национальное учредительное собрание, которое провозгласило себя выше, чем Национальная ассамблея, где большинство было оппозиционно настроено к Мадуро. Тем самым он пытался ослабить оппозицию в принятии госрешений. Кстати, при созыве этого собрания Мадуро заявил, что это позволит положить конец массовым протестам и установить в стране мир и согласие (что-то напоминает, не правда ли?). Такой вариант применения ВНС для Лукашенко при нынешнем созыве парламента совсем не нужен. Но мог бы понадобится в случае, если бы Россия продавила выборы в парламент по пропорциональной системе и ввела в него марионеточную партию с серьезным процентом голосов.

Полагаю, что если и будет изменение законодательства о ВНС и его статусе, то оно сведется к закреплению за ним статуса единственного конституционного органа прямого народовластия и введут ограничения на принимаемые им решения. Первое будет сделано для того, чтобы была возможность объявить все иные способы народовластия (например, нынешний Сход и др) неконституционными со всеми вытекающими (уголовными) последствиями. Ограничение полномочий будет стандартным для лукашенковской власти – не могут обсуждаться вопросы избрания президента, увольнения назначаемых им лиц, изменения в бюджет и т.п.

Всебеларуское народное собрание имело основной задачей лишь одно – оттягивание внимания и его перенос в ноябре-декабре 2020 года от политических проблем в стране. В том числе, вероятно, и для отвлечения России. Поскольку ВНС не уполномочен на изменения законодательства, то использовано оно будет просто для провозглашения и как бы легитимизации громких заявлений по изменению Конституции, одобрению изменения уголовного законодательства в сторону ужесточения для борьбы с инакомыслием и одобрению ужесточения экономической политики (налоги, льготы, в том числе социальные, сборы и т.д.).

Следующий временной пункт переноса внимания – сессия парламента, т.е. апрель 2021 года, когда реальные изменения законодательства могут быть реализованы.
Изменения в Конституцию объявят на любой срок после июня 2021 года, о чем и сам Лукашенко говорил.

Единственный, кому изменения в Кон итуции не нужны, это Лукашенко. Исходя из этого и нужно смотреть на ситуацию. Почитайте цитаты из Лукашенко об изменениях Конституции в 2018 году – даже в тех условиях было не до референдума, а что говорить сейчас!

Единственный пинатель изменений – это Россия, которая периодически может снижать (снижает) давление при уступке в других вопросах. Если вдруг будет вынесен на обсуждение проект Конституции (не очередные “секретные” сливы для забалтывания и отвлечения внимания, а проект, который вынесет сам Лукашенко) и в нем будет речь идти о пропорциональной избирательной системе, устранении нейтральности Беларуси и исключительного права эмиссии денежных средств за Нацбанком Беларуси и т.п., то знайте, что россияне нагнули Лукашенко, как он любит говорить, по полной.






Все цитаты приведены из госагентства БЕЛТА
 
 
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На этой неделе состоится так называемое Всебеларуское народное собрание, которому многие уделяют, на мой взгляд, излишнее внимание. Мол, на нем будут приняты...
 
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