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Рейтинг ВТА. Соболенко по-прежнему 7-я, Лапко поднялась на 22 позиции
Источник материала: Партизан
Австралийка Эшли Барти возглавляет обновленный рейтинг ВТА.
Арина Соболенко сохранила 7-ю позицию, а Виктория Азаренко — 13-ю. Наибольшего прогресса среди белорусок добилась Вера Лапко, поднявшаяся на 22 места.
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 9186 очков
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 7255
3 (3). Наоми Осака (Япония) — 5965
4 (4). София Кенин (США) — 5760
5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5260
6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 5205
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Австралийка Эшли Барти возглавляет обновленный рейтинг ВТА.
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