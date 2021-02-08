Не стреляйте в тапёра, он играет как умеет. Романчук об идеологах и кадрах Лукашенко: они сами себя сожрут

Кочанова, Эйсмонт, Ермошина, Ермакова, Шпилевская, Котковец, Костевич, Щёткина, Василевич – вот это инь вертикали власти.





Представьте себе, что это главный человек в идеологии белорусской Вертикали власти. Некогда был Владимир Заметалин. Сталинист, ленинец и большевик. Своими знаниями он дополнял молодого аграрного политинформатора А.Лукашенко. В окружении был интеллектуал А.Федута. Было о чём поговорить с Уралом Латыповым. Были попытки придать хоть какой-то флёр интеллектуальности, научной ориентации того, что происходило.





И вот на 27-м году на вершине Вертикали власти Лукашенко делает главным идеологом Ольгу Шпилевскую. Это всё, что нужно знать о кадровой обойме, кадровом резерве и наличии идей на топе Вертикали власти. Даже такой одиозный товарищ, как А.Голиков, с трудом сдерживал своё недоумения тем, как отвечала далеко не самые острые вопросы главный идеолог Беларуси.





Вспомнили они и меня. Предсказуемо в контексте «щедрого» предложения мне от А.Лукашенко возглавить некий колхоз. Мол, отказался – побоялся взяться за «реальное дело», внести вклад в развитие экономики. Вот такой уровень «мы?шления» как у бывшей Главы администрации президента Н.Качановой, так и у главного идеолога Беларуси.





Мог ли Рембрандт держать кисть? Несомненно. Он мог качественно красить заборы. Правильно ли было бы проверять его талант, знания, направил на покраску заборов вокруг императорского дворца?





Мог ли Лешек Бальцерович управлять кооперативом? Нет сомнения, но его знания позволили Польше быстро выйти из ловушки нищеты. Кооперативом могут управлять сотни тысяч человек. Глубокие знания экономической науки, политэкономии доступны единицам.





Может ли Илон Маск крутить гайки, ремонтируя автомобили за СТО? Наверно, может, но его гений – генерация уникальных интеллектуальных продуктов, нематериальных активов, прорывных товаров и решений.





Я знаю, что такое сельское хозяйство. Своими руками выкопал тонны картофеля, пас коров, стриг овец, растил свиней, курей и даже уток. Это никак не повлияло на мои знания экономики. В своё время руководил бизнес и большими общественными организациями. Нет проблем в организации работы с/х производства. Только в сегодняшних условиях Беларуси стать руководителем колхоза (с/х организации) – это как пойти в армию новобранцем. Помните статус «духа» или «молодого»? Это школа унижения, принуждения к беспрекословному подчинению приказам начальства, муштры и воспитания безусловной лояльности.





Если сам Лукашенко и его окружение только так умеет использовать человеческий капитал страны, то беда всем нам. Произошла жуткая депрофессионализация белорусской власти.





Ольга Шпилевская, Наталья Кочанова, Надежда Котковец, Наталья Эйсмонт, Надежда Ермакова, Лидия Ермошина, Ирина Костевич, Марианна Щёткина, Мария Василевич – вот это инь белорусской вертикали власти. Её ян – это генералы, полковники, люди в погонах и фуражках.





Между ними затесались бывшие спортсмены, «крепкие хозяйственники» и братья А.Лукашенко по менталитету аграрии. Места науке, правде, фактам - людям с другой точкой зрения в системе управления Беларуси нет. Ин и Ян беспощадно и категорически их изолируют от власти. Однако О. Шпилевская убеждена, что в стране работают сотни открытых диалоговых площадок, что в стране нет конфликта.





И вот эта дремучая, взрывоопасная, самовлюблённая смесь управляет страной в центре Европы. Лучшее, что мы можем сделать в этой ситуации, не мешать им говорить и творить. Они сами себя сожрут. Интересно, понимает ли сам А. Лукашенко, в какую кадровую, управленческую дрыгву затянут он себя и страну.



