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В минтруда рассказали, какие изменения об удаленной работе планируют внести в трудовой кодекс

08.02.2021 09:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Они должны вступить в силу в 2021 году



- Совершенствование трудового законодательства - процесс закономерный и необходимый. При этом он должен учитывать современные тенденции и обеспечивать баланс интересов государства, нанимателей и работников, - приводит позицию министерства труда и социальной защиты belta.by.

С 28 января 2020 года уже вступили в силу некоторые изменения в Трудовой кодекс.

- Законодательно закреплена актуальная и востребованная нанимателями и работниками дистанционная форма работы, расширены возможности временного замещения работника, предоставления отдельных социально-трудовых гарантий. Но дальнейшее развитие необходимо, поэтому уже в этом году в рамках ежегодного плана законопроектной деятельности будет продолжено правовое регулирование ряда актуальных вопросов в сфере труда, - пишет информагентство.

Теперь в Трудовой кодекс планируют внести новый режим работы, который позволяет совмещать труд в офисе и удаленно, а также расширение социально-трудовых гарантий для работников, имеющих семейные обязанности.

Закончить законопроект планируют в декабре, тогда же представят его парламенту.
 
 
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