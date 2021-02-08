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Халезин подсыпал соли в сладкие сообщения о солидарности с Беларусью

08.02.2021 09:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В течение последних дней усышал и увидел несколько заявлений высокопоставленных чиновников ЕС о поддержке беларусского народа в борьбе с диктатурой. Эти заявления происходили в контексте Дней солидарностью с Беларусью, пишет директор Беларуского свободного театра Николай Халезин.





Но! — а как вы знаете, все самое важное пишется после «но».

Но, по информации наших источников в нескольких делегациях стран ЕС, на сегодняшний день, по четвертому раунду санкций против диктатуры в Беларуси, работа не только не ведется внутри европейских структур, но не существует даже меморандума о нем.

И ту возникает закономерный вопрос: дамы и господа, представляющие ЕС, вы действительно солидарны с беларусским народом и поддерживаете его, или это в очередной раз делается для красного словца? И вы действительно полагаете, что информация об этом не повится в информационном пространстве?
 
 
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В течение последних дней усышал и увидел несколько заявлений высокопоставленных чиновников ЕС о поддержке беларусского народа в борьбе с диктатурой. Эти...
 
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