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Халезин подсыпал соли в сладкие сообщения о солидарности с Беларусью
Источник материала: Партизан
В течение последних дней усышал и увидел несколько заявлений высокопоставленных чиновников ЕС о поддержке беларусского народа в борьбе с диктатурой. Эти заявления происходили в контексте Дней солидарностью с Беларусью,
Но! — а как вы знаете, все самое важное пишется после «но».
Но, по информации наших источников в нескольких делегациях стран ЕС, на сегодняшний день, по четвертому раунду санкций против диктатуры в Беларуси, работа не только не ведется внутри европейских структур, но не существует даже меморандума о нем.
И ту возникает закономерный вопрос: дамы и господа, представляющие ЕС, вы действительно солидарны с беларусским народом и поддерживаете его, или это в очередной раз делается для красного словца? И вы действительно полагаете, что информация об этом не повится в информационном пространстве?
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В течение последних дней усышал и увидел несколько заявлений высокопоставленных чиновников ЕС о поддержке беларусского народа в борьбе с диктатурой. Эти...
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