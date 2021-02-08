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Канада выделит $2,25 млн на поддержку гражданского общества в Беларуси
Источник материала: Партизан
Канада выделит $2,25 млн на поддержку гражданского общества в Беларуси, говорится в пресс-релизе министра иностранных дел Канады Марка Гарно в воскресенье.
"Достопочтенный Марк Гарно, министр иностранных дел, сегодня объявил, что Канада выделит 2,25 миллиона долларов на поддержку организаций гражданского общества, которые работают над продвижением демократии в Беларуси", - говорится в пресс-релизе.
Там также уточняется, что эта поддержка дополняет ранее объявленное выделение $600 тыс. для помощи гражданскому обществу, "с уделением особого внимания женщинам и независимым СМИ".
В сообщении,
Как сообщалось, экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская объявила 7 февраля Международным днем солидарности с Беларусью.
В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.
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Канада выделит $2,25 млн на поддержку гражданского общества в Беларуси, говорится в пресс-релизе министра иностранных дел Канады Марка Гарно в воскресенье.
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