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Дождались: доллар и евро вновь притормозят
Источник материала: Партизан
Иностранные валюты в феврале достаточно часто меняют курс на внутреннем рынке и движутся вразнобой. С чем это связано и каких сюрпризов от доллара, евро и российского рубля можно ожидать дальше?
Об этом старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб
Фото: Myfin.by, носит иллюстративный характер
- Основными тенденциями прошедшей недели на внешних валютных рынках было снижение евро и одновременный рост российского рубля. Доллар оказался посредине этой тенденции - он, с одной стороны, укрепился к евро, но, с другой стороны, уступил российской валюте. Валютная пара евро/доллар за неделю снизилась с 1,2110 до 1,1970, или на 1,2%.
К российскому рублю доллар подешевел с 76,2 до 75 ровно, или на 1,5%.
Евро снизился с 92,3 до 89,8 российского рубля, или на 2,7% .
Эта внешняя ситуация предопределила то, что произошло на белорусском валютном рынке.
Доллар к белорусскому рублю изменился мало. Он вырос на скромные 0,08%. Евро за неделю подешевел на 1,1%. Российский рубль напротив подорожал на 1,64%.
Подорожавший российский рубль утянул вверх стоимость валютной корзины. Она выросла на 0,62%, обновив максимум с начала года. Это уже вторая неделя подряд, когда белорусский рубль снижается к валютной корзине.
На начавшейся неделе доллар вероятнее всего сильно не изменится и останется вблизи 2,63 белорусского рубля.
Евро может снизиться до 3,11 белорусского рубля.
А российский рубль может подорожать до 3,56 белорусского рубля за 100 российских.
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Иностранные валюты в феврале достаточно часто меняют курс на внутреннем рынке и движутся вразнобой. С чем это связано и каких сюрпризов от доллара, евро и...
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