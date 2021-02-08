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Мнение: Лукашенко хочет переложить ответственность за репрессии на ВНС

08.02.2021 09:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Легитимизация курса на увеличение масштабов государственного террора – судя по всему, именно в этом Лукашенко видит главную задачу предстоящего Всебеларуского народного собрания.



Понятно, что единственный смысл ВНС всегда была демонстрация “всенародной поддержки” Лукашенко. Другой вопрос, зачем такая демонстрация диктатору нужна. В 1996-м “всенародная поддержка” понадобилась в преддверии референдума об изменении Конституции, в 2001, 2006 и 2010 годах – перед президентскими выборами.

Еще несколько месяцев назад можно было подумать, что ВНС-2021 необходимо Лукашенко для легализации новой Конституции. Но к данному моменту сама идея изменения основного закона страны превратилась в пустышку. Окончательно развеяла иллюзии на этот счет депутат Оксана Гайдук, сообщившая, что в Палату представителей якобы поступило аж 6 тысяч предложений по изменению Конституции. Но, увы, основной смысл этих предложений в том, что “люди не хотят никаких изменений”.

То есть вопрос о Конституции уже неактуален. Зато актуально ужесточение репрессивных мер в отношении инакомыслящих. В течение двух недель перед ВНС:

Лукашенко проводит совещание об изменении законодательства в контексте массовых протестов. Там он требует принятия самых жестких мер: “Те, кто руку поднял на страну и на народ, – он должен остаться без руки”.

появляется предложение “неравнодушных граждан” признать бело-красно-белый флаг экстремистским,

Генпрокуратура анонсирует изменения в УК, которые будут предусматривать уголовную ответственность за распространение экстремистских взглядов и символики,

в СМИ появляются проекты иных законодательных поправок: уголовная ответственность за повторное участие в несанкционированном митинге, повторное нарушение законодательства о СМИ, за “дискредитацию Республики Беларусь” и др.

Политические репрессии 2020-2021 годов в Беларуси и так приобрели беспрецедентные для Европы XXI века масштабы. Но Лукашенко этого кажется мало, он то понимает, в какой электоральной пропасти оказался его режим. Удержаться у власти диктатор может лишь с помощью террора и масштабы этого террора в преддверии неизбежного экономического кризиса следует только наращивать, чтобы полностью подавить волю людей к сопротивлению.

Имитация “всенародной поддержки” в данном случае нужна для реализации принципа коллективной ответственности. Драконовские поправки в законодательство, которые готовит Лукашенко, потенциально ставит под угрозу уголовного преследования десятки и даже сотни (!) тысяч беларусов. А это уже совершенно новый уровень политических репрессий. С одной ороны, непосредственные исполнители должны верить, что они выполняют не преступный приказ диктатора-изгоя, а руководствуются “волей народа” (отсюда и навязчивая пропаганда “народного единства”). С другой стороны, не только силовики, но и все сторонники Лукашенко должны понять, что пути назад у них нет – теперь они все повязаны кровью.

Кстати, госпропаганда идею “народного гнева” отрабатывает очень слаженно и организованно. Голиков на СТВ призывает забрасывать булыжниками окна инакомыслящих и “за одну ночь очистить страну от беспорядков, вражеских символов”. А Муковозчик в “СБ” хочет провести “генеральную уборку”. “Готовящиеся изменения в законодательство, выносимые на Всебеларуское народное собрание, дадут народу отмашку: “Очистим нашу землю от нечисти!” – пишет пропагандист в газете администрации Лукашенко.

Сигнал весьма характерный. Муковозчик, конечно, обычная пешка в системе лукашенковской пропаганды, но пешка всё же крайне “проницательная”. Курс на неограниченный террор он уловил еще в июле 2020 года – ведь это именно он тогда анонсировал убийства мирных демонстрантов.
 
 
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Легитимизация курса на увеличение масштабов государственного террора – судя по всему, именно в этом Лукашенко видит главную задачу предстоящего Всебеларуского...
 
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