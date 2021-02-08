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«Мы даем груди голос». Сальма Хайек создаст сериал про женщин, одержимых своей внешностью

08.02.2021 09:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Киностудия 54-летней мексикано-американской актрисы Сальмы Хайек «Ventanarosa Productions» работает над экранизацией книги Лесли Лер «A Boobs’s Life: How America’s Obsession Shaped Me — and You» («Жизнь груди: как одержимость Америки сформировала меня и тебя»), пишет tatler.ru со ссылкой на Deadline.

Комедийный сериал посвящен женщинам, которые одержимы своей внешностью.  Главная героиня Лесли переживает кризис перед своим сороковым днем рождения. Жизнь Лесли переворачивается с ног на голову, когда ее грудь начинает говорить с ней и, более того, заставляет взглянуть на себя под другим углом.

«В этом проекте мы используем грудь как метафору постоянного осуждения, которому подвергаются женщины. Оно создает общее ощущение — что бы мы ни делали, это никогда не будет достаточно хорошо. В сериале мы даем груди голос, который позволит нам увидеть жизнь женщины через уникальную призму», — рассказала Хайек.

Сериал выйдет на стриминговом сервисе HBO Max. Сальма выступит исполнительным продюсером проекта.

Компанию «Ventanarosa Productions» Сальма Хайек основала в 1998 году. Среди работ студии — «Фрида» (получившая две премии «Оскар»), «Чудо Мальдонадо», «Дурнушка Бетти», анимационный фильм Калила Джебрана «Пророк».

 
 
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«Мы используем грудь как метафору постоянного осуждения, которому подвергаются женщины. Оно создает общее ощущение - что бы мы ни делали, это никогда не будет...
 
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