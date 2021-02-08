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По стопам Маркл: принц Гарри снимается в голливудском фильме

08.02.2021 09:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Принц Гарри решил пойти по стопам своей супруги Меган Маркл: по словам источников, младший внук королевы Елизаветы II уже снимается в секретном голливудском фильме.

© AP / Frank Augstein
"Звуки природы" превзошли дебютный подкаст Меган Маркл и принца Гарри

После того, как Маркл и принц осели в США, оба бросились искать себе работу. Пара заключила многомиллионные контракты с такими медиагигантами, как Netflix и Spotify, в очередной раз проигнорировав недовольство королевской семьи. И, судя по всему, герцоги готовы поделиться результатами столь эффектного сотрудничества.

Как сообщили иностранные СМИ, совсем скоро зрители увидят на экранах не Меган, а самого принца Гарри!

Недавно герцога заметили на съемочной площадке секретного фильма в Голливуде с большой процессией: тремя съемочными группами и полицейским сопровождением.

Компанию принцу составил его звездный друг - актер и шоумен Джеймс Корден. Неожиданное появление принца вызвало ажиотаж в сети: некоторые фанаты начали пытаться отгадать название фильма, режиссера и дату выхода картины на экраны. Но большинство из них сошлись во мнении, что ответственность за кинодебют Гарри лежит на Netflix: компания давно обещала неожиданную коллаборацию с Сассексами.

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Поклонники предполагают, что проект - часть многомиллионной сделки мятежных герцогов с Netflix, в нем примет участие и знаменитый друг рыжеволосого принца.
 
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