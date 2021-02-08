|
По стопам Маркл: принц Гарри снимается в голливудском фильме
08.02.2021 09:47 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Принц Гарри решил пойти по стопам своей супруги Меган Маркл: по словам источников, младший внук королевы Елизаветы II уже снимается в секретном голливудском фильме.
© AP / Frank Augstein
После того, как Маркл и принц осели в США, оба бросились искать себе работу. Пара заключила многомиллионные контракты с такими медиагигантами, как Netflix и Spotify, в очередной раз проигнорировав
Как сообщили иностранные СМИ, совсем скоро зрители увидят на экранах не Меган, а самого принца Гарри!
Недавно герцога заметили на съемочной площадке секретного фильма в Голливуде с большой процессией: тремя съемочными группами и полицейским сопровождением.
Компанию принцу составил его звездный друг - актер и шоумен Джеймс Корден. Неожиданное появление принца вызвало ажиотаж в сети: некоторые фанаты начали пытаться отгадать название фильма, режиссера и дату выхода картины на экраны. Но большинство из них сошлись во мнении, что ответственность за кинодебют Гарри лежит на Netflix: компания давно обещала неожиданную коллаборацию с Сассексами.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поклонники предполагают, что проект - часть многомиллионной сделки мятежных герцогов с Netflix, в нем примет участие и знаменитый друг рыжеволосого принца.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)