Знаменитый дед Казимир: родился в лагерях, в Минск приехал в 90-х

Источник материала: Sputnik Беларусь

Если вы живете в Минске, вы наверняка видели Казимира. Но что мы знаем о нем? Дед Казимир - не минчанин, в Минск он приехал в 90-х - вслед за женой-белоруской.

Если спросить Казимира про друзей, он обязательно назовет детей и внуков. И спустя много лет своим лучшим другом он называет жену Ларису.

У Казимира около сорока тростей! И все ручной работы. Не удивительно, ведь он работал на косторезной фабрике в Подольске, в домах культуры - от России до Украины. Творчество - главная идея его жизни.

Если хотите встретить деда Казимира - идите в Парк Челюскинцев или в Парк Горького. А иногда Казимир гуляет недалеко от дома - и там тоже повсюду видит красоту.

Казимир пробовал себя в роли ди-джея. В 66 лет он впервые встал за диджейский пульт. Его первый сингл Just Wanna Be оказался настолько хорош, что попал в Shazam. А раскрутиться деду помог продюсер Илья Сухомлин.

Где только ни побывал дед Казимир! Китай, Южная Корея, Казахстан, Россия, Прибалтика, Европа - во всех этих странах Казимир был на гастролях. А еще он снимался в кино, в том числе, становился героем документалок.

Казимир перенес онкологию, но так и не начал жаловаться на жизнь. Да что там на жизнь - даже на погоду.

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