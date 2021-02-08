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Трагедия во время взаимопомощи. Парень помогал фуре и погиб под колесами BMW

08.02.2021 09:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

О смертельной аварии неподалеку от границы с Литвой сообщает ГАИ Гродненской области. Вчера рано утром на трассе M11, неподалеку от деревни Бенякони, погиб молодой человек, который оказывал помощь фуре: та пыталась заехать на стоянку. Его сбил 26-летний водитель BMW.

«Водитель BMW двигался по дороге М11 граница Литвы — Лида — Слоним, — рассказали предварительную версию в Госавтоинспекции. — На 5-м километре трассы он совершил наезд на находившегося на правом крае проезжей части 26-летнего пешехода и грузовой Mercedes. Попавший под машину молодой человек, работавший водителем-международником, был обозначен световозвращающими элементами (жилет)».

Трагедия во время взаимопомощи. Парень помогал фуре и погиб под колесами BMW

Известно, что пешеход находился рядом с Mercedes, водитель которого хотел попасть на стоянку. Парень оказывал ему содействие при заезде.

После аварии пешеход был доставлен в реанимацию, однако спасти его не удалось. Причины и иные обстоятельства будут установлены в ходе расследования уголовного дела.

Трагедия во время взаимопомощи. Парень помогал фуре и погиб под колесами BMW

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О смертельной аварии неподалеку от границы с Литвой сообщает ГАИ Гродненской области. Вчера рано утром на трассе M11, неподалеку от деревни Бенякони, погиб молодой...
 
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