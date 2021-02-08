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Исследование: люди продолжат носить маски и после пандемии COVID-19
Источник материала: Onliner
Большинство опрошенных американцев намерены пользоваться средствами защиты и после завершения пандемии. Такие результаты показало исследование медицинского центра имени Векснера в Университете штата Огайо,
В исследовании приняли участие две тысячи человек. 72% опрошенных отметили, что с окончанием пандемии собираются все равно носить маски в общественных местах, а 80% человек будут стараться избегать больших толп людей. 90% будут так же часто, как во время пандемию, мыть руки и использовать санитайзер.
Такое отношение к своему здоровью уже положительно отразилось на статистике простудных заболеваний. Так, один из авторов исследования отметил, что в текущем сезоне регистрируется меньше простуд.
повязка, 2 слоя, цвет: черный
повязка, 3 слоя, цвет: голубой
респиратор-полумаска, 5 слоёв, FFP2, цвет: белый
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Большинство опрошенных американцев намерены пользоваться средствами защиты и после завершения пандемии. Такие результаты показало исследование медицинского...
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