«Брестское» кольцо Марадоны оказалось в центре скандала

Источник материала: Tut.by

Кольцо с синим камнем, которое было подарено Диего Марадоне в Беларуси в 2018 году при его вступлении в должность президента брестского «Динамо», попало в заголовки зарубежной прессы, передает belmir.by.



Речь идет об этом перстне. Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Это изделие, стоимость которого, по некоторым оценкам, — 300 тысяч долларов, представляет собой на сегодняшний день часть наследства знаменитого футболиста, умершего 25 ноября 2020 года. В настоящее время идет процесс по его разделу.

На днях Марио Бодри — адвокат младшего сына Марадоны, Диегито Фернандо, — рассказал в телеэфире со ссылкой на свидетельство повара Диего, что перстень в настоящий момент находится у младшей дочери «десятки», Джаннины.

Со своей стороны, Джаннина резко отреагировала на данное заявление. В своих соцсетях она написала, в частности: «Если меня убьют в поисках этого кольца, которого у меня нет, будут все соучастниками».

Как ранее писали журналисты, Диего Марадоне очень нравился перстень, о котором идет речь. По свидетельствам, аргентинcкая звезда футбола хранил изделие в сейфе, находившемся под его кроватью.