|
Samsung Galaxy A52 снова «слили» в Сеть. Когда ждать анонса
Источник материала: Tut.by
Samsung готовится к презентации нового среднебюджетного смартфона Galaxy A52, которому пророчат славу новой «народной» модели. Американская федеральная комиссия по связи (FCC) подтвердила характеристики устройства, пишет ресурс
Откуда на грядущий А52 столько надежд? Предшествующие Galaxy A50 и А51 стали одними из самых популярных аппаратов производителя в предыдущие годы. В Сети полагают, что новинка попытается повторить этот успех. И, судя по уже не раз «слитым» характеристикам, у нее на это есть все шансы.
Недавно спецификации аппарата подтвердили в FCC. Так, в его активе окажется процессор Qualcomm Snapdragon 750G, 6 ГБ оперативной памяти (вероятно, будут варианты и на 8 ГБ), батарея на 4370 мАч, а также Android 11 с фирменной оболочкой One UI 3. Кроме того, в этой версии ожидается и 5G-модем. Но будет выпущена и упрощенная версия с возможностью работы только в LTE-сетях. Эта модификации получит процессор Snapdragon 720G.
Ранее заявлялось, что постоянного хранилища окажется до 128 ГБ, а основная камера из нескольких фотомодулей будет включать один разрешением в 64 Мп. Сканер отпечатков пальцев, вероятно, все же разместят под экраном на 6,5 дюйма (AMOLED, FHD+).
Известны и примерные цены. Так, LTE-версию оценят в Европе в 369 евро, а 5G-вариант может продаваться за 459 евро. И еще: анонс девайса, похоже, сдвинули на середину марта. Ранее предполагалось, что он дебютирует в феврале.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Похоже, девайс немного задерживается.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)