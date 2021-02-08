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Samsung Galaxy A52 снова «слили» в Сеть. Когда ждать анонса

08.02.2021 10:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Samsung готовится к презентации нового среднебюджетного смартфона Galaxy A52, которому пророчат славу новой «народной» модели. Американская федеральная комиссия по связи (FCC) подтвердила характеристики устройства, пишет ресурс Gizmochina.


Фото: Эван Бласс

Откуда на грядущий А52 столько надежд? Предшествующие Galaxy A50 и А51 стали одними из самых популярных аппаратов производителя в предыдущие годы. В Сети полагают, что новинка попытается повторить этот успех. И, судя по уже не раз «слитым» характеристикам, у нее на это есть все шансы.

Недавно спецификации аппарата подтвердили в FCC. Так, в его активе окажется процессор Qualcomm Snapdragon 750G, 6 ГБ оперативной памяти (вероятно, будут варианты и на 8 ГБ), батарея на 4370 мАч, а также Android 11 с фирменной оболочкой One UI 3. Кроме того, в этой версии ожидается и 5G-модем. Но будет выпущена и упрощенная версия с возможностью работы только в LTE-сетях. Эта модификации получит процессор Snapdragon 720G.

Ранее заявлялось, что постоянного хранилища окажется до 128 ГБ, а основная камера из нескольких фотомодулей будет включать один разрешением в 64 Мп. Сканер отпечатков пальцев, вероятно, все же разместят под экраном на 6,5 дюйма (AMOLED, FHD+).

Известны и примерные цены. Так, LTE-версию оценят в Европе в 369 евро, а 5G-вариант может продаваться за 459 евро. И еще: анонс девайса, похоже, сдвинули на середину марта. Ранее предполагалось, что он дебютирует в феврале.

 
 
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