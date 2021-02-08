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«Мы вместе с нашими братьями в борьбе за свободу». Хуан Гуайдо поддержал белорусов

08.02.2021 10:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Один из лидеров венесуэльской оппозиции (в 2019-м объявил себя и.о. президента; был признан главой государства рядом стран) поддержал белорусский народ.

«Мы вместе с нашими братьями в борьбе за свободу». Хуан Гуайдо поддержал белорусов

«Сегодня мы с нашими белорусскими братьями в борьбе за свободу. На карту поставлена демократия, и сегодня мы как никогда должны защищать ее», — написал на своей странице в «Твиттере» Хуан Гуайдо,

«Эти авторитарные модели используют судебную систему как инструмент для истязания инакомыслия», — подчеркнул Гуайдо, поддержавший Международный день солидарности с Беларусью, который инициировала экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская.

17 сентября прошлого года на форуме в свою поддержку Александр Лукашенко, представляя свою версию развития событий в стране и вокруг нее, в уничижительной форме сравнил Тихановскую и Гуайдо: «Соседние страны отказываются признавать результаты выборов и по венесуэльскому сценарию нашли белорусскую Гуайдиху, не то Гуайдо и объявили ее президентом».

 
 
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Один из лидеров венесуэльской оппозиции (в 2019-м объявил себя и.о. президента; был признан главой государства рядом стран) поддержал белорусский народ.
 
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