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Андрею Костицыну сократили дисквалификацию в Чехии
Источник материала: Партизан
Как сообщалось ранее, форвард "Динамо" (Пардубице) Андрей Костицын заработал дисквалификацию на 7 игр.
Спортивно-дисциплинарный комитет получил в распоряжение новое видео инцидента, благодаря чему выяснилось, что белорусский хоккеист не попал в область головы и шеи пострадавшему Адаму Рутару, который в итоге отделался сломанным носом и несколькими швами.
Руководитель "Динамо" Душан Салфицки подал апелляцию и дисквалификацию Костицыну уменьшили до трех игр, сообщает
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Как сообщалось ранее, форвард "Динамо" (Пардубице) Андрей Костицын заработал дисквалификацию на 7 игр.
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