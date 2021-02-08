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Андрею Костицыну сократили дисквалификацию в Чехии

08.02.2021 10:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как сообщалось ранее, форвард "Динамо" (Пардубице) Андрей Костицын заработал дисквалификацию на 7 игр.





Спортивно-дисциплинарный комитет получил в распоряжение новое видео инцидента, благодаря чему выяснилось, что белорусский хоккеист не попал в область головы и шеи пострадавшему Адаму Рутару, который в итоге отделался сломанным носом и несколькими швами.

Руководитель "Динамо" Душан Салфицки подал апелляцию и дисквалификацию Костицыну уменьшили до трех игр, сообщает belarushockey.com.
 
 
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Как сообщалось ранее, форвард "Динамо" (Пардубице) Андрей Костицын заработал дисквалификацию на 7 игр.
 
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