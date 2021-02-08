ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белгазпромбанк в январе поставил рекорд по прибыли

08.02.2021 10:15 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Белгазпромбанк сообщает, что в январе заработал 9,7 млн рублей прибыли. Это почти в 14 раз лучше результата за январь 2020 года.




К 1 февраля 2021 года активы банка оцениваются на уровне 4,1 млрд рублей.
По оценкам банка, его ресурсная база остается стабильной: прирост срочных вкладов населения превысил 30 млн рублей. Банк с удовлетворением отмечает рост остатков средств на карт-счетах физлиц.
В официальном сообщении также отмечается соблюдение пруденциальных нормативов, обязательств перед вкладчиками и кредиторами в полном объеме.

Ранее сообщалось, что с 18 января банком вновь руководит Надежда Ермакова.

После завершения работы временной администрации 11 декабря банк сформировал новый состав правления.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белгазпромбанк сообщает, что в январе заработал 9,7 млн рублей прибыли. Это почти в 14 раз лучше результата за январь 2020 года.
 
Новости дня
Новости разные
 
Трагедия во время взаимопомощи. Парень помогал фуре и погиб под колесами BMW
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by