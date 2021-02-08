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«Брестское» кольцо Марадоны оказалось в центре скандала

08.02.2021 10:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Брестское» кольцо Марадоны оказалось в центре скандала

  • 8.02.2021, 10:05
«Брестское» кольцо Марадоны оказалось в центре скандала
Диего Марадона. Фото: dynamo-brest.by

Перстень в настоящий момент находится у младшей дочери футболиста.

Кольцо с синим камнем, которое было подарено Диего Марадоне в Беларуси в 2018 году при его вступлении в должность президента брестского «Динамо», попало в заголовки зарубежной прессы, передает belmir.by.

Это изделие, стоимость которого, по некоторым оценкам, — 300 тысяч долларов, представляет собой на сегодняшний день часть наследства знаменитого футболиста, умершего 25 ноября 2020 года. В настоящее время идет процесс по его разделу.

На днях Марио Бодри — адвокат младшего сына Марадоны, Диегито Фернандо, — рассказал в телеэфире со ссылкой на свидетельство повара Диего, что перстень в настоящий момент находится у младшей дочери «десятки», Джаннины.

Со своей стороны, Джаннина резко отреагировала на данное заявление. В своих соцсетях она написала, в частности: «Если меня убьют в поисках этого кольца, которого у меня нет, будут все соучастниками».

Как ранее писали журналисты, Диего Марадоне очень нравился перстень, о котором идет речь. По свидетельствам, аргентинcкая звезда футбола хранил изделие в сейфе, находившемся под его кроватью.

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Перстень в настоящий момент находится у младшей дочери футболиста.
 
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