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Как европейские города поддержали белорусов

08.02.2021 10:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Как европейские города поддержали белорусов

  • 8.02.2021, 9:46
Как европейские города поддержали белорусов

Административные здания европейских государств окрасились в цвета национального флага Беларуси.

Европа активно поддержала белорусов в их борьбе за свободу и демократию. 7 февраля, в день солидарности с белорусским народом, целый ряд административных зданий европейских государств были окрашены в цвета национального флага Беларуси.

Telegram-канал «Баста!» опубликовал подборку акций солидарности с белорусским народом.

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Административные здания европейских государств окрасились в цвета национального флага Беларуси.
 
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