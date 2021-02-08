Источник материала: Хартия'97

Как европейские города поддержали белорусов 8.02.2021, 9:46

Административные здания европейских государств окрасились в цвета национального флага Беларуси.

Европа активно поддержала белорусов в их борьбе за свободу и демократию. 7 февраля, в день солидарности с белорусским народом, целый ряд административных зданий европейских государств были окрашены в цвета национального флага Беларуси.

Telegram-канал «Баста!» опубликовал подборку акций солидарности с белорусским народом.

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