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Как европейские города поддержали белорусов
Источник материала: Хартия'97
Как европейские города поддержали белорусов
Административные здания европейских государств окрасились в цвета национального флага Беларуси.
Европа активно поддержала белорусов в их борьбе за свободу и демократию. 7 февраля, в день солидарности с белорусским народом, целый ряд административных зданий европейских государств были окрашены в цвета национального флага Беларуси.
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Административные здания европейских государств окрасились в цвета национального флага Беларуси.
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