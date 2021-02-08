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В Оршу вернулась утерянная святыня

08.02.2021 10:29 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 фев – Sputnik. Святыню торжественно передали в Покровский храм, приписанный к Кутеинскому монастырю. Именно там изначально и находилась икона Николая Чудотворца.

Вернуть святыню в Оршу помог известный белорусский историк и коллеккционер Владимир Лиходедов – лауреат государственной премии "За духовное возрождение" и автор историко-просветительского проекта "В поисках утраченного".

"Еще в 90-е годы вместе с фотографиями и открытками города Орши мне удалось приобрести икону святителя Николая Чудотворца", – рассказывает Лиходедов. 

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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По его словам, в Орше она хранилась либо в самом Покровском храме, которого уже нет, либо в домовой церкви духовного училища. Именно там преподавали и служили люди, которые сохранили святыню.

Икона святителя Николая Чудотворца предположительно была написана в конце XIX – начале XX веков. Ее сохранила семья одного из бывших преподавателей духовного училища города Орши. После распада СССР икона попала в руки перекупщиков от уезжавших за границу родственников оршанцев, позже ее продали антиквару из России.

За годы существования икона пережила многое: Первую мировую войну, Великую Отечественную, распад СССР. Удивительно, что после всех испытаний она сохранилась в хорошем состоянии, особенно лик святого. Особенно с учетом того, что до этих пор икона ни разу не реставрировалась.

Также вместе с иконой белорусский историк Владимир Лиходедов передал храму литературу об истории православной церкви, записи с фильмами о православии и истории Руси и авторские книги.

 
Теги: Минск
 
 
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Икону Николая Чудотворца, которая в дореволюционные годы хранилась в одном из храмов города, удалось вернуть спустя десятилетия.
 
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