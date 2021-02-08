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Без детей: Бузова созналась в еще одном недостатке экс-бойфренда
08.02.2021 10:29 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Российская певица и ведущая Ольга Бузова рассказала о недостатке экс-бойфренда Давида Манукяна: по словам звезды, блогер не хотел иметь от нее детей.
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Бузова рассталась с Манукяном в конце января. Тогда 35-летняя звезда "Дома-2" призналась в том, что
О недостатке Манукяна Бузова рассказала во время общения с подписчиками в Instagram, отвечая на вопросы поклонников о личной жизни, семье и материнстве.
Бузова призналась, что ее бабушка давно ждет правнуков и заверила фолловеров, что давно готова к материнству. После этого звезда заявила, что мечтала родить наследников с Давой, но блогер не хотел от нее детей.
"Хотела детей от любимого мужчины, но когда только один человек хочет - сделать это сложно", - отметила певица.
После этого поклонники постарались поддержать Бузову: некоторые пожелали ей наконец встретить достойного мужчину, а некоторые посоветовали примириться с Манукяном. К ним присоединился и отец звезды: он
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Во время общения с фолловерами Instagram "поющая ведущая" призналась, что мечтала о пополнении в своей семье, когда встречалась с Давой.
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