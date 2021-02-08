Без детей: Бузова созналась в еще одном недостатке экс-бойфренда

Источник материала: Sputnik Беларусь

Российская певица и ведущая Ольга Бузова рассказала о недостатке экс-бойфренда Давида Манукяна: по словам звезды, блогер не хотел иметь от нее детей.

Бузова рассталась с Манукяном в конце января. Тогда 35-летняя звезда "Дома-2" призналась в том, что блогер "творил страшные вещи" : часто изменял и проявлял агрессию. Но недавно инстадива решила раскрыть еще одну причину разрыва с парнем - его нежелание иметь наследников.

О недостатке Манукяна Бузова рассказала во время общения с подписчиками в Instagram, отвечая на вопросы поклонников о личной жизни, семье и материнстве.

Бузова призналась, что ее бабушка давно ждет правнуков и заверила фолловеров, что давно готова к материнству. После этого звезда заявила, что мечтала родить наследников с Давой, но блогер не хотел от нее детей.

"Хотела детей от любимого мужчины, но когда только один человек хочет - сделать это сложно", - отметила певица.

После этого поклонники постарались поддержать Бузову: некоторые пожелали ей наконец встретить достойного мужчину, а некоторые посоветовали примириться с Манукяном. К ним присоединился и отец звезды: он предложил Даве все "разнулить" .

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