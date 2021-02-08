ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Без детей: Бузова созналась в еще одном недостатке экс-бойфренда

08.02.2021 10:29 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Российская певица и ведущая Ольга Бузова рассказала о недостатке экс-бойфренда Давида Манукяна: по словам звезды, блогер не хотел иметь от нее детей.

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
То ли Бейонсе, то ли Круэлла: Бузова сменила имидж после разрыва с Давой

Бузова рассталась с Манукяном в конце января. Тогда 35-летняя звезда "Дома-2" призналась в том, что блогер "творил страшные вещи": часто изменял и проявлял агрессию. Но недавно инстадива решила раскрыть еще одну причину разрыва с парнем - его нежелание иметь наследников.

О недостатке Манукяна Бузова рассказала во время общения с подписчиками в Instagram, отвечая на вопросы поклонников о личной жизни, семье и материнстве.

Бузова призналась, что ее бабушка давно ждет правнуков и заверила фолловеров, что давно готова к материнству. После этого звезда заявила, что мечтала родить наследников с Давой, но блогер не хотел от нее детей.

"Хотела детей от любимого мужчины, но когда только один человек хочет - сделать это сложно", - отметила певица.

После этого поклонники постарались поддержать Бузову: некоторые пожелали ей наконец встретить достойного мужчину, а некоторые посоветовали примириться с Манукяном. К ним присоединился и отец звезды: он предложил Даве все "разнулить".

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время общения с фолловерами Instagram "поющая ведущая" призналась, что мечтала о пополнении в своей семье, когда встречалась с Давой.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ва ўзросьце 100 гадоў памёр Джордж Шульц, былы дзяржаўны сакратар ЗША
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by