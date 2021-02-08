Франак Вячорка: «Задача — сделать так, чтобы России и другим было невыгодно поддерживать диктатора»

Источник материала: Салiдарнасць

Штаб Тихановской представит план Победы на этой неделе.





— По нашим расчетам, перемены должны произойти до лета этого года, и план, который будет представлен, будет охватывать ближайшие пять месяцев. Давайте сделаем все возможное, чтобы эти пять месяцев привели нас к переменам, — заявил советник Светланы Тихановской по международным делам Франак Вячорка Радыё Свабода.

Он сообщил, что план действий на ближайшие пять месяцев, которые должны привести белорусский народ к переменам, озвучат на этой неделе. Адресован он, прежде всего, будет людям, которые находятся в Беларуси.

Он отметил, что «не имеет смысла бить повсюду», воздействовать будут на конкретные рычаги, чтобы режим Лукашенко «дал сбой и был вынужден пойти на переговоры». Для этого будет представлен понятный каждому набор действий.

— Это компании, связанные с уличной активностью, экономическим давлением, международным давлением, и каждый белорус сможет включиться в ту или иную кампанию.

Кто-то будет заниматься коммуникационными компаниями, листовками, работой в интернете. Кто-то, кто может себе позволить, будет выходить на массовые уличные акции. Кто-то будет заниматься экономическим бойкотом, — рассказал советник Тихановской.

При этом, он подчеркнул, что большое внимание будет адресовано так называемым элитам.

— Наша задача — добиться раскола элит, а это можно делать как через внутренние каналы, так и через внешние. Нужно им показать перспективу, которую они получат в случае ухода Лукашенко, — отметил Вячорка.

По его словам, поддержка Запада продолжится по трем основным направлениям, но усилится.

— Первое — это солидарность (поддержка независимых медиа, кампании поддержки политзаключенных). Второе — давление (изоляция режима, прекращение финансирования, прекращение бизнес-партнерства с «кошельками Лукашенко», блокирование счетов за рубежом, расследование коррупционных схем «лукашенковских пособников»). Третье — справедливость (международные суды, универсальная юрисдикция, Европейский уголовный суд, Международный уголовный суд), чтобы преступления режима, совершенные летом и осенью прошлого года, не остались безнаказанными.

Санкционные списки (сейчас) не настолько обширные, как хотелось бы, но мы продолжаем работать в том же направлении.

Наша задача — дипломатично изолировать Лукашенко, сделать так, чтобы России и другим государствам было невыгодно поддерживать диктатора, — отметил советник Тихановской.