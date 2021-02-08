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Венедиктов: «СММщик российского посольства в Беларуси был пьян?»
08.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов прокомментировал дискуссию с участием российского посольства в Беларуси по поводу Тадеуша Костюшко.
Напомним, что представители посольства
Белорусский МИД заявил, что из дискуссии не стоит
― Я не очень понимаю, причем тут вообще посольство той или иной страны. Это все равно как посольство России в США говорило бы о том, что Джордж Вашингтон он не национальный американский герой, потому что он родился в британских колониях. Вообще не дело посольства, –
Рационального объяснения заявлению российского посольства он найти не смог:
– СММщик российского посольства был пьян. Такое может быть?
Однако Венедиктов не считает, что заявления российского посольства являются «мелкотней»:
– Это не мелочная история, то есть она мелочная, одна история – она мелочная. А тенденция – применение истории для решения политических и внутриполитических, внешнеполитических сиюминутных задач.
Но Венедиктов не стал развивать мысль, как произошедшее может касаться белорусско-российских отношений.
Добавим, что по мнению многих экспертов Александр Лукашенко смог удержаться у власти после массовых протестов в стране главным образом благодаря поддержке Москвы. После этого белорусские власти пытаются избежать какой-либо напряженности в отношениях с Россией.
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В легком шоке от заявлений посольства пребывают не только в нашей стране, но и в Москве.
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