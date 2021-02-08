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Водитель насмерть сбил 25-летнюю девушку на трассе и скрылся. Его нашли (обновлено)

08.02.2021 10:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В субботу утром на 122-м километре трассы М1 (около Березы) неизвестный сбил девушку и скрылся. Пешеход от полученных травм скончалась. Был объявлен розыск неизвестного авто. Позже в ГАИ сообщили, что машину нашли, водителя установили — им оказался 21-летний парень, управлявший грузовым Mercedes.

На каком автомобиле ехал водитель, изначально было неизвестно. На месте ДТП работали сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. Были организованы оперативно-разыскные мероприятия по установлению автомобиля и водителя, совершившего наезд, введен план «Перехват».

Позже появилась информация о прекращении розыска — и машину, и водителя нашли. «Подозреваемый — 21-летний житель д. Саковка Минской области, который управлял автомобилем Mercedes 410D, — дополнили в Госавтоинспекции. — Мужчина был задержан в Каменце и в настоящее время является фигурантом уголовного дела».

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В субботу утром на 122-м километре трассы М1 (около Березы) неизвестный сбил девушку и скрылся. Пешеход от полученных травм скончалась. Был объявлен розыск...
 
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